Víctima quedó con fracturas de cráneo y expuestas: Hombre atropello a novio de expareja en Punta Arenas - Chilevisión

De acuerdo a los antecedentes, el detenido fue formalizado por el delito de homicidio simple frustrado, ya que Fiscalía lo acusa de atropellar intencionalmente a la víctima.

Un hombre, identificado como Miguel Ángel Pérez Guerrero, quedó en prisión preventiva en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, luego de que fuera imputado por Fiscalía de actuar intencionalmente en el atropello de un hombre.

De acuerdo a los antecedentes entregados por medio local El Pinguino. , el detenido habría hostigado a la víctima, quien es el actual novio de su expareja y lo arroyó motivado por los celos.

Por este motivo, Pérez fue formalizado por el delito de homicidio simple frustrado, dado que la víctima resultó con fracturas de cráneo, hematoma subdural y fracturas expuestas, salvando su vida gracias a la atención médica oportuna, señaló el citado medio.

Se agregó que la determinación de la medida cautelar por parte del Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue porque se consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, la víctima y su pareja.

Además, existía peligro de fuga por las maniobras de ocultamiento del vehículo y los intentos por evadir la justicia. Se fijaron 90 días de plazo para la respectiva investigación.

Foto: El Pinguino.