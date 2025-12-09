“Como si me hubiese vuelto el alma al cuerpo”: Tita Ureta reveló cómo superó las nauseas en el embarazo - Chilevisión

La comunicadora cumplió cuatro meses de gestación y decidió volver a practicar surf, con previa autorización de su médico.

Este lunes, Tita Ureta reveló nuevos detalles sobre el embarazo de su primer bebé y contó qué fue lo que la ayudó a superar una etapa de intensas náuseas y malestares físicos.

La comunicadora cumplió cuatro meses de gestación de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Spiro Razis, quien también es padre primerizo.

¿Qué hizo Tita Ureta para superar los malestares?

"Estuve sintiéndome muy mal, con días en que vomitaba dieciséis veces, sin energía para hacer nada y con la incertidumbre de pensar cómo iban a ser los siguientes", relató Ureta en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó: "Pero ahora nos vinimos al sur, a una zona que se llama Curanipe y Buchupureo, que es un lugar que me trae muchos bonitos recuerdos porque venía de chica y me vine a desconectar, a descansar".

En ese contexto fue que conductora de TV se encontró con otra mujer que también estaba embarazada, metiéndose al mar, por lo que decidió volver a practicar surf, su deporte predilecto.

"Me dieron ganas de entrar al mar, de conectarme y primera vez que me siento plena, en paz, sin asco, conectada con mi guaguita. Éramos dos, con una calma, paz que no he encontrado en otro lado. Solo en el mar encuentro eso que me hace sentirme bien, llena de vida, conectar con lo que importa. Es como si me hubiese vuelto el alma al cuerpo", comentó Ureta.

La deportista hizo hincapié en que obtuvo la aprobación de su doctor: "Me metí en olas y condiciones que no son fáciles, pero confié en mis capacidades (...) Entonces me siento segura, con ganas y encontrando esa vitalidad que si no hubiese sido por este viaje, yo no la encontraba en ninguna parte".

"Dicen que cuando uno entra en los cuatro, cinco meses como que viene un boom de energía y parece que lo estoy viviendo. Me metí con más calma, a mis tiempos, observando. Uno siente el peso entonces tengo que estar mucho más segura antes de remar una ola, pero me sentí afortunada y más viva que nunca", concluyó.