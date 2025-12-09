 “Como si me hubiese vuelto el alma al cuerpo”: Tita Ureta reveló cómo superó las nauseas en el embarazo - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate Presidencial 2025 | Revisa el evento COMPLETO aquí Debate Presidencial 2025: Estas son las respuestas de los candidatos por el caso de Sol Millakura Jeannette Jara respondió a consulta sobre pago de multa de TAG: “Es una tremenda fake news” Debate Presidencial 2025 | Esto dijeron Kast y Jara sobre Economía y Costo de la vida Debate Presidencial 2025 | “Te equivocaste, se te salió”: Jara encaró a Kast durante explicación en caso Nicolás Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/12/2025 17:31

“Como si me hubiese vuelto el alma al cuerpo”: Tita Ureta reveló cómo superó las nauseas en el embarazo

La comunicadora cumplió cuatro meses de gestación y decidió volver a practicar surf, con previa autorización de su médico.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Tita Ureta reveló nuevos detalles sobre el embarazo de su primer bebé y contó qué fue lo que la ayudó a superar una etapa de intensas náuseas y malestares físicos.

La comunicadora cumplió cuatro meses de gestación de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Spiro Razis, quien también es padre primerizo.

¿Qué hizo Tita Ureta para superar los malestares?

"Estuve sintiéndome muy mal, con días en que vomitaba dieciséis veces, sin energía para hacer nada y con la incertidumbre de pensar cómo iban a ser los siguientes", relató Ureta en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó: "Pero ahora nos vinimos al sur, a una zona que se llama Curanipe y Buchupureo, que es un lugar que me trae muchos bonitos recuerdos porque venía de chica y me vine a desconectar, a descansar".

En ese contexto fue que conductora de TV se encontró con otra mujer que también estaba embarazada, metiéndose al mar, por lo que decidió volver a practicar surf, su deporte predilecto.

"Me dieron ganas de entrar al mar, de conectarme y primera vez que me siento plena, en paz, sin asco, conectada con mi guaguita. Éramos dos, con una calma, paz que no he encontrado en otro lado. Solo en el mar encuentro eso que me hace sentirme bien, llena de vida, conectar con lo que importa. Es como si me hubiese vuelto el alma al cuerpo", comentó Ureta.

La deportista hizo hincapié en que obtuvo la aprobación de su doctor: "Me metí en olas y condiciones que no son fáciles, pero confié en mis capacidades (...) Entonces me siento segura, con ganas y encontrando esa vitalidad que si no hubiese sido por este viaje, yo no la encontraba en ninguna parte".

"Dicen que cuando uno entra en los cuatro, cinco meses como que viene un boom de energía y parece que lo estoy viviendo. Me metí con más calma, a mis tiempos, observando. Uno siente el peso entonces tengo que estar mucho más segura antes de remar una ola, pero me sentí afortunada y más viva que nunca", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Lo último

Lo más visto

“Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade

Pese a que bailaron juntas este lunes, las participantes de Fiebre de Baile transparentaron que no existe "feeling" entre ellas. La exYingo reveló la razón de esta supuesta enemistad.

09/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025

Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó

Se necesitaba que estuvieran presentes 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio, pero solo llegaron 48 a la sesión por lo que se programó una nueva jornada de trabajo para esta tarde.

09/12/2025

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Los analistas políticos Tomás Duval y Marco Moreno conversaron con CHV Noticias y analizaron el despliegue y los últimos movimientos de los aspirantes a La Moneda.

09/12/2025