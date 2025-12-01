 ¿Se le salió sin querer? Tita Ureta reveló el sexo de su bebé tras encuentro con Ana Torroja - Chilevisión
Ya suma 90 enfermedades: Pdte. Boric anuncia que tres nuevas patologías ingresan al GES Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones "Muchas especies están muriendo": Piden declarar Zona de Castástrofe en Lago Chungará tras masivo derrame de aceite Jean Paul Pineda fue formalizado por violación de morada: Esta es su medida cautelar Admisión 2026: Estas son las 10 carreras mejor pagadas al primer año de egreso
01/12/2025 11:57

¿Se le salió sin querer? Tita Ureta reveló el sexo de su bebé tras encuentro con Ana Torroja

La comunicadora posó con la cantante en medio del evento de la Teletón y entregó pistas del sexo del bebé que espera a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Tita Ureta vive días llenos de emoción tras anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a su marido, Spiro Razis.

La influencer dio a conocer la noticia la semana pasada cuando compartió una foto en bikini sobre una tabla de surf, en la que dejó ver su abultado vientre. 

Durante este fin de semana la comunicadora fue parte de la Teletón 2025 y estuvo presente en el show de cierre en el Estadio Nacional. 

Ahí se encontró con varios artistas que estuvieron en la cruzada solidaria y pudo compartir con estrellas como Paulina Rubio y Ana Torroja

Tita Ureta reveló el sexo de su bebé

Fue con la cantante española con la que Tita Ureta vivió un emotivo momento en el que dio pistas sobre el sexo del bebé que espera. 

Según un video que compartió en sus historias de Instagram, pudo compartir con la intérprete, quien se mostró cariñosa acariciando su vientre. 

“Está bendita por Ana”, dijo la influencer resaltando que la cantante también tiene una hija, para luego recalcar: “qué emoción. Gracias Ana”.

