EN VIVO | Mira la previa del último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast - Chilevisión

09/12/2025 19:32

EN VIVO | Mira la previa del último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Los aspirantes al sillón de La Moneda participarán del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). 

Este martes 9 de diciembre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán el último cara a cara previo a la elección de segunda vuelta del próximo domingo 14. 

Los aspirantes al sillón de La Moneda participarán del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). 

La instancia es conducida por cinco periodistas, que representarán a las señales asociadas: Macarena Pizarro (Chilevisión), Constanza Santa María (Mega), Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+) e Iván Valenzuela (Canal 13).

El último cara a cara entre la candidata oficialista y el representante del Partido Republicano está fijado para las 21:00 horas. 

Sigue acá el último debate previo a la elección presidencial 

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

