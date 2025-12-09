EN VIVO | Mira la previa del último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast - Chilevisión

Los aspirantes al sillón de La Moneda participarán del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).
Este martes 9 de diciembre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán el último cara a cara previo a la elección de segunda vuelta del próximo domingo 14.
La instancia es conducida por cinco periodistas, que representarán a las señales asociadas: Macarena Pizarro (Chilevisión), Constanza Santa María (Mega), Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+) e Iván Valenzuela (Canal 13).
El último cara a cara entre la candidata oficialista y el representante del Partido Republicano está fijado para las 21:00 horas.