Último cara a cara entre Jara y Kast: Estos son los temas del Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

Las cartas a La Moneda se cruzarán esta noche por última vez antes del balotaje. Revisa acá los temas que marcarán el Debate 2025.
Hoy martes 9 de diciembre se llevará a cabo el Debate Anatel 2025, el último cara a cara entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de las Elecciones Presidenciales 2025.
Ambas cartas a La Moneda expondrán sus ideas y propuestas para el país ante un panel de periodistas integrado por Macarena Pizarro, Iván Valenzuela, Constanza Santa María, Julia Vial y Carolina Urrejola.
En el caso de hoy, los candidatos se someterán a las preguntas de los periodistas en nueve temáticas diferentes.
A continuación, revisa los temas que marcarán el Debate Anatel 2025:
El último cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast está fijado para las 21:00 horas por todos los canales de televisión asociados a Anatel.
Esta instancia decisiva la podrás seguir por las pantallas de Chilevisión, tanto por su señal abierta como en vivo y online: