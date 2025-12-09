Último cara a cara entre Jara y Kast: Estos son los temas del Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

Las cartas a La Moneda se cruzarán esta noche por última vez antes del balotaje. Revisa acá los temas que marcarán el Debate 2025.

Hoy martes 9 de diciembre se llevará a cabo el Debate Anatel 2025, el último cara a cara entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de las Elecciones Presidenciales 2025.

Ambas cartas a La Moneda expondrán sus ideas y propuestas para el país ante un panel de periodistas integrado por Macarena Pizarro, Iván Valenzuela, Constanza Santa María, Julia Vial y Carolina Urrejola.

Listado completo: Estos son los temas que marcarán el Debate Anatel 2025

En el caso de hoy, los candidatos se someterán a las preguntas de los periodistas en nueve temáticas diferentes.

A continuación, revisa los temas que marcarán el Debate Anatel 2025:

Seguridad ciudadana y crimen organizado

Economía y costo de la vida

Convivencia social, cohesión e identidad

Gobernabilidad y política

Políticas sociales: Pensiones y empleo

Políticas sociales: Salud, vivienda y educación

Relaciones internacionales

Inmigración y control fronterizo

Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos

¿A qué hora y cómo ver en vivo el Debate Anatel 2025?

El último cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast está fijado para las 21:00 horas por todos los canales de televisión asociados a Anatel.

Esta instancia decisiva la podrás seguir por las pantallas de Chilevisión, tanto por su señal abierta como en vivo y online: