Tragedia en Valdivia: Confirman identidades de padre y sus dos hijos fallecidos en Río Bueno - Chilevisión

Un padre y dos hijos murieron este sábado en un siniestro vial. Durante las últimas horas, la comunidad educativa de un establecimiento en Valdivia les ha rendido especial homenaje.

Tres personas fueron víctimas de un fatal accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur el sábado pasado, a la altura de Río Bueno.

El siniestro vial ocurrió por un choque por alcance con un camión lechero, que dejó la parte de adelante del automóvil completamente destruida.

Dentro de él, se trasladaba Sergio Cárdenas, un padre de 43 años junto a sus dos hijos Mateo y Martín, de 8 y 16 respectivamente.

Los hermanos cursaban tercero básico y segundo medio en el Colegio María Auxiliadora de Valdivia, ciudad en la que vivían.

El establecimiento educacional dispuso sus dependencias para despedidar a la familia.

El velorio se realizó este fin de semana en su capilla, donde llegaron familiares, amigos y compañeros de los niños.

Según comentó al Diario de Valdivia, Andrea Mora, abanderada del colegio, este lunes también se realizaría una misa en homenaje en el lugar, además de jornadas de reflexión para los estudiantes.

"Hemos tratado de organizar todo lo posible para rendirles homenaje. Los chicos eran muy queridos por todo el alumnado, toda la gente los conocía", mencionó la joven.

Por otra parte, el establecimiento compartió un libro de condolencias digital, en el que a través de un formulario las personas podrán dejar sus mensajes.

"La comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora les recuerda con profundo cariño y los encomienda al amor de Dios", expresaron.