Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones - Chilevisión

02/12/2025 22:24

Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones

Se informó que el show pirotécnico durará cerca de 15 minutos y estará a cargo de una empresa francesa con más de 30 años en el mercado. 

La llegada de 2026 será especial en Santiago Centro, ya que tras varios años se confirmó el regreso del show pirotécnico en la Torre Entel ubicada en plena Alameda. 

La empresa de telecomunicaciones informó que después de siete años volverán los tradicionales fuegos artificiales para darle la bienvenida al nuevo año. 

"Después de numerosos peticiones de la ciudadanía decidimos retomar. Esperamos que la gente salga a la calle y disfrute estos fuegos artificiales que serán súper innovadores, de nivel mundial", dijo Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones y Grupos de Interés de Entel. 

Aparte de los tradicionales fuegos artificiales habrá show de drones

Se informó que el show pirotécnico durará cerca de 15 minutos y estará a cargo de la empresa francesa Groupe F, con más de 30 años en el mercado. 

"Serán 7.000 monotiros de fuegos artificiales estratégicamente distribuidos en 217 posiciones alrededor de la Torre Entel que se lanzarán a 127 metros de altura y se complementarán con un innovador y espectacular show de 1.000 drones de luz", agregó Muñoz. 

Además, habrá un show artístico con un escenario montado en Alameda, donde ya hay artistas confirmados como Américo, Princesa Alba y La Noche. 

