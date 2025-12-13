 Segunda vuelta 2025: Cómo excusarte en Comisaría Virtual si estás lejos de tu local de votación - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué pasa con quienes cumplen la mayoría de edad entre la primera y segunda vuelta? ¿Cuáles son las comunas que más gastan? Debate por millonarios gastos de municipios en Navidad “El sujeto estaba acompañado tras el accidente”: Así fue el impactante rescate de motochorro en Santiago Centro Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó prisión preventiva de estudiante universitario que atacó a su profesor
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 09:43

Segunda vuelta 2025: Cómo excusarte en Comisaría Virtual si estás lejos de tu local de votación

En esta segunda vuelta presidencial, te contamos el paso a paso en la Comisaría Virtual para solicitar la excusa de tu voto.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, y muchos ciudadanos no podrán asistir a votar por distintos motivos.

Una de las causales válidas para excusarse del voto obligatorio es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación asignado.

A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite correspondiente si te encuentras lejos de tu local de votación.

Cómo solicitar la constancia si estás a más de 200 km del local de votación

De acuerdo a información oficial de Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en estas Elecciones Presidenciales 2025, deberás realizar los siguientes pasos: 

  • Ingresar a www.comisariavirtual.cl.
  • Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las “Constancias”, y escoger la opción “Constancias Votación”.
  •  Luego la plataforma solicitará la ClaveÚnica para acceder a iniciar el trámite. 
  • Completar los datos solicitados. 

Una vez realizado el formulario, la página mostrará un mensaje de “Solicitud Pendiente” junto a código alfanumérico único asociado al trámite (por ejemplo: WNDT7C4Z3T).

Deberás asistir presencialmente a una comisaría

Este código es personal e intransferible debe ser presentado en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

En la misma línea, Carabineros señaló que el ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, agregando que "la validación legal de la constancia se completa únicamente al acudir a la comisaría". 

Es importante precisar que este procedimiento permite realizar la constancia digital únicamente a quienes se encuentren en una localidad situada a más de 200 kilómetros de su local de votación.

En tanto, las excusas por motivos de salud, permanencia fuera del país, discapacidad u otro impedimento grave deben presentarse directamente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Esta desgraciada...”: Kel Calderón se descarga con Trinidad de la Noi tras anuncio en redes

La influencer afirmó que su amiga no la llamó para contarle sobre su compromiso y que se enteró de la noticia a través de Instagram.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025