Segunda vuelta 2025: Cómo excusarte en Comisaría Virtual si estás lejos de tu local de votación - Chilevisión

En esta segunda vuelta presidencial, te contamos el paso a paso en la Comisaría Virtual para solicitar la excusa de tu voto.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, y muchos ciudadanos no podrán asistir a votar por distintos motivos.

Una de las causales válidas para excusarse del voto obligatorio es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación asignado.

A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite correspondiente si te encuentras lejos de tu local de votación.

Cómo solicitar la constancia si estás a más de 200 km del local de votación

De acuerdo a información oficial de Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en estas Elecciones Presidenciales 2025, deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresar a www.comisariavirtual.cl.

www.comisariavirtual.cl. Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las “ Constancias ”, y escoger la opción “ Constancias Votación ”.

”, y escoger la opción “ ”. Luego la plataforma solicitará la ClaveÚnica para acceder a iniciar el trámite.

Completar los datos solicitados.

Una vez realizado el formulario, la página mostrará un mensaje de “Solicitud Pendiente” junto a código alfanumérico único asociado al trámite (por ejemplo: WNDT7C4Z3T).

Deberás asistir presencialmente a una comisaría

Este código es personal e intransferible y debe ser presentado en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

En la misma línea, Carabineros señaló que el ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, agregando que "la validación legal de la constancia se completa únicamente al acudir a la comisaría".

Es importante precisar que este procedimiento permite realizar la constancia digital únicamente a quienes se encuentren en una localidad situada a más de 200 kilómetros de su local de votación.

En tanto, las excusas por motivos de salud, permanencia fuera del país, discapacidad u otro impedimento grave deben presentarse directamente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.