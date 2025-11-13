 Carabineros frustra encerrona a disparos y consigue detener a cuatro asaltantes: Dos son menores de edad - Chilevisión
13/11/2025 10:31

Carabineros frustra encerrona a disparos y consigue detener a cuatro asaltantes: Dos son menores de edad

Un carabinero consiguió frustrar una encerrona en Colina y fue clave en la detención de cuatro delincuentes, dos de ellos menores de edad. Todo ocurrió cuando, en horas de la noche, la banda de asaltantes intimidó a una conductora y sustrajo su vehículo antes de darse a la fuga por calle General San Martín. La escena fue vista por un mayor de Carabineros de La Granja, quien los siguió sigilosamente. Una vez que los individuos protagonizaron un accidente de tránsito, el efectivo hizo uso de su arma, disparó e hirió a dos de los cuatro sujetos —los dos menores de edad— y consiguió detenerlos.

