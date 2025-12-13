 Hallan cuerpo con impacto balístico en la ribera del río Mapocho: Estaba en avanzado estado de descomposición - Chilevisión
13/12/2025 07:28

Hallan cuerpo con impacto balístico en la ribera del río Mapocho: Estaba en avanzado estado de descomposición

El cadáver de un hombre de nacionalidad extranjera fue encontrado a un costado de la Costanera Norte, en el sector poniente de Santiago.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la tarde de este viernes, Carabineros concurrió hasta la ribera del río Mapocho tras recibir un llamado que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector poniente de la capital.

Según los primeros antecedentes, el cadáver fue encontrado a un costado de la Costanera Norte, entre las salidas Petersen y Carrascal. Al llegar al lugar, personal policial confirmó la presencia del cuerpo, el cual, de acuerdo con información preliminar, presentaría un impacto balístico en la cabeza.

Hasta el sitio del suceso se trasladaron peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI y personal de la Fiscalía ECOH, quienes realizaron las diligencias investigativas.

Se informó que se trataría de un hombre de nacionalidad extranjera, cuya identidad aún no ha sido determinada debido a la ausencia de documentos y al avanzado estado de descomposición del cuerpo, lo que también impidió establecer con precisión la data de muerte.

Respecto a la dinámica de los hechos, las autoridades no han podido confirmar si la víctima fue asesinada en el lugar del hallazgo o en otro punto del río. No se descarta, además, que el cuerpo haya sido arrojado en un sector distinto y que la corriente lo desplazara hasta donde finalmente fue encontrado.

