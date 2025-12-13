 Individuos balean a comerciante que cerraba su local en Independencia y huyen en scooters - Chilevisión
13/12/2025 08:00

Individuos balean a comerciante que cerraba su local en Independencia y huyen en scooters

La víctima, una comerciante de nacionalidad peruana, recibió al menos cinco disparos y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que los atacantes se habrían movilizado en un scooter.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este viernes se registró un homicidio frustrado en la comuna de Independencia, luego de que una mujer resultara herida tras ser atacada con disparos mientras se disponía a cerrar un local comercial.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de calles Colón con Echazarreta, donde funciona un minimarket. Según los primeros antecedentes, la trabajadora salía del establecimiento al momento en que dos individuos llegaron al lugar y efectuaron al menos cinco disparos, impactándola y dándose posteriormente a la fuga.

El fiscal Esteban Silva, de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que la víctima corresponde a una mujer extranjera de nacionalidad peruana de aproximadamente 35 años, con situación migratoria regular y que actualmente está "siendo atendida en un recinto asistencial, pero fuera de peligro".

En cuanto a los responsables, el persecutor aseguró que se trataría de dos individuos que se habrían movilizado en un scooter, mientras que de acuerdo a las primeras diligencias, "no pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente".

