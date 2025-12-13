Individuos balean a comerciante que cerraba su local en Independencia y huyen en scooters - Chilevisión

La víctima, una comerciante de nacionalidad peruana, recibió al menos cinco disparos y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que los atacantes se habrían movilizado en un scooter.
El fiscal Esteban Silva, de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que la víctima corresponde a una mujer extranjera de nacionalidad peruana de aproximadamente 35 años, con situación migratoria regular y que actualmente está "siendo atendida en un recinto asistencial, pero fuera de peligro".
En cuanto a los responsables, el persecutor aseguró que se trataría de dos individuos que se habrían movilizado en un scooter, mientras que de acuerdo a las primeras diligencias, "no pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente".