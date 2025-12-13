Individuos balean a comerciante que cerraba su local en Independencia y huyen en scooters - Chilevisión

La noche de este viernes se registró un homicidio frustrado en la comuna de Independencia, luego de que una mujer resultara herida tras ser atacada con disparos mientras se disponía a cerrar un local comercial.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de calles Colón con Echazarreta, donde funciona un minimarket. Según los primeros antecedentes, la trabajadora salía del establecimiento al momento en que dos individuos llegaron al lugar y efectuaron al menos cinco disparos, impactándola y dándose posteriormente a la fuga.