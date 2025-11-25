 Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días - Chilevisión
25/11/2025 20:35

Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días

Todos los desaparecidos son de nacionalidad colombiana y se les perdió el rastro en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, entre el 29 de septiembre y 3 de octubre. 

Impacto ha generado la información divulgada por la Policía de Investigaciones a través de su cuenta X, donde da cuenta de cuatro personas desaparecidas. 

Estas publicaciones se realizaron este lunes 24 de noviembre y todos son ciudadanos extranjeros, de nacionalidad colombiana, donde se les perdió el rastro en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, entre el 29 de septiembre y 3 de octubre. 

Se trata de tres hombres y una mujer, identificados como Davison Orobio Angulo, Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, José Duván Sinisterra Castillo y Paula Andrea García Caicedo.

Todos son mayores de edad, salvo Sinisterra Castillo, quien solo tiene 15 años. Aparentemente todas las víctimas se conocían, ya que existiría un vínculo laboral. 

A cargo de la investigación se encuentra el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuyas diligencias se encuentran bajo reserva. 

