Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días - Chilevisión

Todos los desaparecidos son de nacionalidad colombiana y se les perdió el rastro en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, entre el 29 de septiembre y 3 de octubre.

Impacto ha generado la información divulgada por la Policía de Investigaciones a través de su cuenta X, donde da cuenta de cuatro personas desaparecidas.

Estas publicaciones se realizaron este lunes 24 de noviembre y todos son ciudadanos extranjeros, de nacionalidad colombiana, donde se les perdió el rastro en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, entre el 29 de septiembre y 3 de octubre.

Se trata de tres hombres y una mujer, identificados como Davison Orobio Angulo, Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, José Duván Sinisterra Castillo y Paula Andrea García Caicedo.

Todos son mayores de edad, salvo Sinisterra Castillo, quien solo tiene 15 años. Aparentemente todas las víctimas se conocían, ya que existiría un vínculo laboral.

A cargo de la investigación se encuentra el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuyas diligencias se encuentran bajo reserva.

⭕️ Ayúdanos a encontrar a:

Paula Andrea García Caicedo, extraviada el 3 de octubre de 2025 en la Comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.



Más detalles en: https://t.co/lcagZJ8TrG pic.twitter.com/Q5Qpzqpqnx — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 24, 2025

⭕️ Ayúdanos a encontrar a:

José Duván Sinisterra Castillo, extraviado el 3 de octubre de 2025 en la Comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.



Más detalles en: https://t.co/lcagZJ8TrG pic.twitter.com/9KNYDc1Pw7 — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 24, 2025

⭕️ Ayúdanos a encontrar a:

Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, extraviado el 29 de septiembre de 2025 en la Comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.



Más detalles en: https://t.co/lcagZJ8lC8 pic.twitter.com/hfxlf41uQf — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 24, 2025