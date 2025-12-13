 Tras memes: Kidd Voodoo manifestó su opción presidencial de cara a la segunda vuelta - Chilevisión
13/12/2025 10:31

Tras memes: Kidd Voodoo manifestó su opción presidencial de cara a la segunda vuelta

El artista urbano expresó abiertamente su postura frente a la segunda vuelta presidencial durante uno de los 12 conciertos que realiza en el Movistar Arena, justo antes de interpretar Tren al Sur de Los Prisioneros.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante uno de los 12 conciertos que Kidd Voodoo se encuentra realizando en el Movistar Arena, el artista decidió romper el silencio y manifestó públicamente su postura de cara a la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que el cantante había sido duramente cuestionado en redes sociales luego de referirse al proceso electoral sin expresar un respaldo explícito a alguno de los candidatos, situación que generó críticas y memes.

"La persona que presenta este mensaje es Jeannette Jara"

Junto antes de interpretar un cover de la canción Tren al Sur de Los Prisioneros, el cantante hizo una pausa y señaló: "Hoy día me he dado cuenta finalmente con este hito de los 10 movistar arena, 12 la próxima semana, nosotros, yo y mi equipo ha quedado en la cultura de Chile, gracias".

"Yo les voy a decir que voy a seguir haciendo música porque a eso me dedico, es lo que amo, que es mi vida y creo en ustedes", continuó.

El intérprete de Minnie finalizó indicando: "Creo en los derechos sociales y culturales y por eso que la persona que representa este mensaje hoy y en esta semana es Jeannette Jara".

Mira el video a continuación:

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

