Tras memes: Kidd Voodoo manifestó su opción presidencial de cara a la segunda vuelta - Chilevisión

Durante uno de los 12 conciertos que Kidd Voodoo se encuentra realizando en el Movistar Arena, el artista decidió romper el silencio y manifestó públicamente su postura de cara a la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que el cantante había sido duramente cuestionado en redes sociales luego de referirse al proceso electoral sin expresar un respaldo explícito a alguno de los candidatos, situación que generó críticas y memes.

"La persona que presenta este mensaje es Jeannette Jara"

Junto antes de interpretar un cover de la canción Tren al Sur de Los Prisioneros, el cantante hizo una pausa y señaló: "Hoy día me he dado cuenta finalmente con este hito de los 10 movistar arena, 12 la próxima semana, nosotros, yo y mi equipo ha quedado en la cultura de Chile, gracias".

"Yo les voy a decir que voy a seguir haciendo música porque a eso me dedico, es lo que amo, que es mi vida y creo en ustedes", continuó.

El intérprete de Minnie finalizó indicando: "Creo en los derechos sociales y culturales y por eso que la persona que representa este mensaje hoy y en esta semana es Jeannette Jara".

