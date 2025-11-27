 Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales - Chilevisión
27/11/2025 12:36

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

Publicado por CHV Noticias

Kidd Voodoo entregó su primera opinión política sobre las elecciones presidenciales, generando opiniones divididas entre sus seguidores.

Todo ocurrió cuando el conocido cantante anunció el estreno de Versiones en vivo desde Puerto Montt, trabajo que recopilará cuatro canciones interpretadas en su concierto en el Estadio Chinquihue.

Dentro de los temas que cantó esa noche se encuentran Tren al Sur y Estrechez de Corazón de Los Prisioneros, y Ángel para un Final de Silvio Rodríguez.

Al respecto, un usuario lo emplazó tras guardar silencio público sobre su preferencia presidencial.

"Te amaba, David, pero no puedes estar cantando canciones de Silvio y Los Prisioneros, los cuales siempre han tenido un mensaje sociopolítico claro y ahora no ser capaz con la influencia que tienes, de tener una postura política clara, sobre todo cuando uno de los candidatos propone quitar beneficios sociales", le escribieron.

La opinión de Kidd Voodoo por elecciones 2025

Ante este emplazamiento, el artista urbano no se quedó callado y afirmó: "Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar".

"Es por eso que estas canciones son elegidas para ser publicadas en un contexto como el de ahora donde debemos nuevamente ser protagonistas de una elección que definirá el futuro de nuestro país los próximos 4 años, que todos como chilenos tendremos que saber enfrentar", agregó.

"Entiendo tu disgusto debido a mi no pronunciación en esta primera vuelta electoral, la verdad es que la variedad de ideas y candidatos era muchísima, pero bueno, ahora que vamos a la decisiva y solo hay 2 candidatos, está mucho más claro por dónde va el tren".

Asimismo, explicó que "la elección de estas canciones forma un vínculo coherente con mi pensar político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensar de los autores".

"Hablaré más en el debido momento, pero por ahora eso! muchas gracias por comentar con sinceridad", cerró.

La respuesta del artista causó reacciones divididas entre sus fans. Si bien muchos lo apoyaron, otros lo tildaron de "amarillo" y que su mensaje "no dijo nada".

Revisa la respuesta acá:

