“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025 - Chilevisión

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast participan del primer encuentro en conjunto tras las elecciones en primera vuelta, durante la mañana de este jueves.

Los abanderados llegaron hasta Radio Cooperativa en el marco del "primer foro social", centrado en las políticas sociales de los aspirantes a La Moneda y cuyas preguntas serán realizadas por dirigentes.

Además de representantes del Hogar de Cristo, Techo Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Servicio Jesuita Migrante y el Fondo Esperanza.

Tenso momento entre Jara y Kast en Foro Social

Uno de los primeros momentos del foro ocurrió a los minutos de haber iniciado, cuando Jeannette Jara tomó la palabra para sostener que "el agua es un derecho y yo por lo menos creo que tiene llegar a todos los chilenos y chilenas".

"Algunos creen que el agua se debe privatizar y debe ser un bien de consumo como otras cosas. Es súper fácil echarle la culpa lo demás, el tema es cómo yo futura presidenta o presidente voy a construir, y eso no está sobre la mesa", sostuvo.

Ante esto, el líder del Partido Republicano indicó que "lo que pasa es que Julia nos hizo preguntas concretas, si de ahí nos vamos a...".

"Julieta, querido", replicó la otrora ministra del Trabajo.

“Sí, Julieta. Si nos hace una pregunta concreta y terminamos en los derechos del agua, nos estamos saliendo del foco de lo que a ella le interesa”, agregó la carta presidencial de la oposición.

En ese mismo segmento, el de la pregunta de Julieta, Jara instó a Kast a "no evadir" el tema de fondo y a responder la consulta que les fue hecha en el foro, pues criticó que lanzara dardos al gobierno.

"Julieta preguntó de todo, de la pobreza, la conectividad, la desiguladad que es lo de fondo, pero como a ti te da solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, evades los debates y hoy lo único que haces es criticar y no construir", apuntó.

De inmediato, el candidato opositor contestó con ironía: "Después de este corte comercial...".

Ante esto, Jara replicó: "¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato?"

Mira el momento a continuación: