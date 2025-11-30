Camilo Zicavo arremete contra Kidd Voodoo: Criticó su postura política con un polémico posteo - Chilevisión

El exmarido de Denise Rosenthal no se guardó nada y arremetió en contra del cantante urbano.
Kidd Voodoo recibió una nueva crítica luego de que emitiera un comunicado respecto a su postura política frente a la segunda vuelta presidencial.
Esta vez fue Camilo Zicavo, músico y actor chileno, quien arremetió de forma irónico contra el artista urbano.
Cabe destacar que Voodoo ya había sido encarado por algunos fanáticos, dado que se mantuvo al margen de dar una opinión sobre los candidatos a La Moneda. "No puedes estar cantando canciones de Silvio y Los Prisioneros, los cuales siempre han tenido un mensaje sociopolítico claro, y ahora no ser capaz con la influencia que tienes de tener una postura política clara", expresaron en redes.
Ante la presión, Kidd Voodoo decidió emitir un comunicado sobre el panorama electoral, afirmando que su postura política "es la misma que mis compañeros artistas", pero sin explicitar su posición.
Además, señaló que "ahora que vamos a la decisiva y solo hay 2 candidatos, está mucho más claro por dónde va el tren", siendo tildado de "amarillo" y que sus palabras "no dicen nada".
Frente a esto, Camilo Zicavo, exmarido de Denise Rosenthal, compartió a través de su cuenta de Instagram un meme con una foto del artista urbano.
"Wena cabros, me voy a mojar el poto. Hay dos candidatos y yo voy a votar por uno de ellos", indica la imagen.