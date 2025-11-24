“No es mi propiedad”: Daniela Pérez alzó la voz por polémica con Camilo Zicavo y Denise Rosenthal - Chilevisión

Al inicio de su relación con el cantante nacional, se especuló que Zicavo había sido infiel a Denise Rosenthal con Pérez, pero ella lo desmintió.

Daniela Pérez alzó la voz este lunes y respondió a unas seguidoras en redes sociales que la atacaron por su embarazo y los rumores de presunta infidelidad de Camilo Zicavo a Denise Rosenthal.

La joven actriz se encuentra embarazada de su segundo bebé y el primero de Camilo Zicavo; sin embargo, han mantenido el proceso en reserva, por lo que aún no se sabe su etapa gestacional ni el género.

¿Qué dijo Daniela Pérez?

Pérez había utilizado sus historias de Instagram para pedir consejos sobre fajas maternales: "Esta guagua está creciendo y necesito sus mejores datos para fajas y no sufrir más de la espalda".

Para ello activó la caja de respuestas y viralizó dos comentarios. Uno de ellos era un insulto hacia su intimidad y posterior embarazo y el otro mencionaba: "No meterse con marido ajeno", en alusión a la polémica con Denise Rosenthal.

Al respecto, Daniela Pérez contestó: "Oye ya po', supérenlo. No falta el comentario machista del bot y la señora que no supera el cahuín falso, que lee el puro titular".

En esa misma línea, agregó: "No es mi propiedad, ni de nadie. Si lo fuera, sería el divorciado ajeno. Saludos".

A pesar de que Pérez ya había desmentido estos rumores, asegurando que conoció a Camilo cuando estaba soltero, la polémica reflotó luego de que Denise Rosenthal reapareciera como telonera en el concierto de Shakira este fin de semana.

Revisa las publicaciones de Instagram: