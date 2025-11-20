 “Mucha gente preguntando”: Camilo Zicavo tomó drástica decisión por nacimiento de su bebé - Chilevisión
20/11/2025 22:25

“Mucha gente preguntando”: Camilo Zicavo tomó drástica decisión por nacimiento de su bebé

El cantante se convertirá en padre por primera vez junto con Daniela Pérez.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Camilo Zicavo anunció a través de sus redes sociales una drástica decisión que tomó previo a que nazca su primer hijo junto a Daniela Pérez.

El cantante reveló que se encuentra vendiendo su automóvil marca Suzuki, modelo Maruti y generó revuelo entre los internautas, quienes preguntaron en masa por el vehículo.

La drástica decisión de Camilo Zicavo

"Amigos pondré a la venta mi Maruti 2009 que amo, pero crece la familia y necesitamos algo más grande. Un auto amado por mí y está impecable", expresó Zicavo en su cuenta de Instagram, respecto de las razones para vender el vehículo.

En esa misma línea, agregó entre risas: "Se llena (el estanque) con 20 lucas. Si a alguien por aquí le interesa, me lo hace saber".

Sin embargo, el anuncio generó más revuelo de lo esperado, y múltiples personas mostraron su interés por el automóvil, a lo que Camilo respondió: "Mucha gente preguntando. $2.200.000 conversable. 145 mil kilómetros, recién salido del mecánico, todo en orden".

Zicavo y Pérez anunciaron que esperan un bebé en octubre de este año; sin embargo, no han entregado detalles sobre cuánto tiempo falta para que nazca ni tampoco han revelado su género.

Revisa la publicación de Instagram:

