“Mucha gente preguntando”: Camilo Zicavo tomó drástica decisión por nacimiento de su bebé - Chilevisión

El cantante se convertirá en padre por primera vez junto con Daniela Pérez.

Este jueves, Camilo Zicavo anunció a través de sus redes sociales una drástica decisión que tomó previo a que nazca su primer hijo junto a Daniela Pérez.

El cantante reveló que se encuentra vendiendo su automóvil marca Suzuki, modelo Maruti y generó revuelo entre los internautas, quienes preguntaron en masa por el vehículo.

La drástica decisión de Camilo Zicavo

"Amigos pondré a la venta mi Maruti 2009 que amo, pero crece la familia y necesitamos algo más grande. Un auto amado por mí y está impecable", expresó Zicavo en su cuenta de Instagram, respecto de las razones para vender el vehículo.

En esa misma línea, agregó entre risas: "Se llena (el estanque) con 20 lucas. Si a alguien por aquí le interesa, me lo hace saber".

Sin embargo, el anuncio generó más revuelo de lo esperado, y múltiples personas mostraron su interés por el automóvil, a lo que Camilo respondió: "Mucha gente preguntando. $2.200.000 conversable. 145 mil kilómetros, recién salido del mecánico, todo en orden".

Zicavo y Pérez anunciaron que esperan un bebé en octubre de este año; sin embargo, no han entregado detalles sobre cuánto tiempo falta para que nazca ni tampoco han revelado su género.

Revisa la publicación de Instagram: