“Es el conocido dueño…”: Revelan que Denise Rosenthal tendría nuevo romance tras mediático quiebre con Camilo Zicavo - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la cantante está saliendo con una persona.

Cabe señalar que solo hace unos meses el músico protagonizó un mediático quiebre con Denise Rosenthal, tras cerca de dos años y medio de matrimonio.

Ahora, la persona que tendría una nueva relación es precisamente la cantante, así por lo menos lo dio a conocer Cecilia Gutiérrez a través de su plaformas digitales.

Cecilia Gutiérrez asegura que Denise Rosenthal tiene nueva pareja

"Denise ya también está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio", revelo la periodista de espectáculo.

Incluso, la panelista de Primer Plano indicó que por esta razón no es raro ver a la cantante subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte y entrenando: "Ahora tiene personal trainer para ella solita".