“No sé ser libre”: Denise Rosenthal transparentó “miedo” ante nueva etapa en su vida - Chilevisión

Denise Rosenthal reapareció en redes sociales con una profunda reflexión sobre el complejo momento personal que ha vivido durante el último tiempo.

Cabe recordar que la cantante enfrentó una mediática separación de Camilo Zicavo, con quien se casó en 2022. El vínculo duró hasta el año pasado, cuando comenzaron a circular versiones de infidelidad, y posteriormente el músico comenzó una relación con la actriz Daniela Pérez.

Desde entonces la cantante se mantenido alejada de las redes sociales y la exposición mediática, pero ahora ella rompió con eso y se sinceró sobre sus sentimientos en medio de este proceso.

“Hoy, después de casi 9 años, vuelvo a estar independiente. Y no solo independiente, sino que bien solita en este proceso...”, anunció a través de una historia de Instagram.

“Yo voy a seguir dándolo todo porque mi alma perseverante nunca me dejará rendirme, porque disfruto desafiarme, amo reinventarme y amo compartir y expresar mis procesos y sé que nací para esto y más. Me ha costado volver a la redes sociales y a confiar en mí, no saben cuánto”, agregó.

La nueva etapa de Denise Rosenthal

En otra historia reconoció que durante este periodo le han pasado “demasiadas cosas internas pasando, demasiados cambios, muchos desafíos. Un montón de estímulos, de presiones, de exigencias. Generalmente propias mías y que me han hecho volver a replantearme un montón de cosas, a cuestionarme”.

En ese contexto, y a raíz de los cambios reconoció que “en el camino hay matices y csm que me perdí de verdad. Pero no hay culpables, solo fui yo quien lo permití y el perdonarse a una misma y hacerse responsable también de nuestra vida es lo que hará que generemos esos cambios para cortar el ciclo y accionar diferente”.

“Me siento libre. La verdad tengo miedo. No sé ser libre pero estoy aprendiendo y estoy emocionada, entusiasmada, estoy teniéndome mucha paciencia”, agregó finalmente en un video donde anunció está trabajando en un nuevo proyecto.