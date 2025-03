Daniela Pérez abordó supuesta infidelidad con Camilo Zicavo: “No crean lo que ven en los programas” - Chilevisión

La hija de Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz entregó detalles de su romance con el músico, el que comenzó luego de un comentado quiebre matrimonial con Denise Rosenthal.

Luego de varios rumores de supuesta infidelidad, Daniela Pérez rompió el silencio y se refirió a su romance con Camilo Zicavo, exmarido de Denise Rosenthal.

La polémica nació en septiembre, cuando la pareja fue captada compartiendo en un fonda en medio de los festejos de Fiestas Patrias, momento en que se desconocía el quiebre entre el músico y su ex.

Desde entonces comenzó a circular la versión de que el integrante de Banda Plumas le había sido infiel a la cantante, algo que la joven actriz se encargó de desmentir tajantemente durante su participación en La Divina Comida.

Daniela Pérez reveló detalles de su romance con Camilo Zicavo

La hija de Daniela Pérez y Rodrigo Múñoz estará en el nuevo capítulo de La Divina Comida junto a su padre, ocasión en la que dio detalles de su romance.

La actriz partió aclarando que “a mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada la verdad”.

“Yo igual me separé hace poco como mi papá, me separé en julio, llevaba 5 años con el papá de mi hija. Pero lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula”, señaló.

En esa línea, fue enfática en recalcar que ella no fue la responsable de la separación de los artistas.

“Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera, la historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó que alguien había sido infiel y no sé qué nada que ver”, cerró.