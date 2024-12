Denise Rosenthal reaccionó a acusación de Camilo Zicavo de infidelidad - Chilevisión

La cantante se refirió a su bullado quiebre matrimonial en contacto con Pamela Díaz y abordó su actual estado sentimental.

Denise Rosenthal reacionó a la acusación que salió a la luz de parte de su ex pareja, Camilo Zicavo, quien sostuvo que ella le habría sido infiel.

Cabe recordar que el músico se refirió al fin de su matrimonio esta semana en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje asegurando que fue la cantante quien faltó a la relación.

“Se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso... ¡Y el gorrero soy yo ctm! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos!”, declaró.

“¿Y el gorrero soy yo?, ¿que no le di ni un besito a alguien más en los 7 años juntos?”, agregó.

La reacción de Denise Rosenthal

Denise Rosenthal rompió el silecio tras su quiebre, y lo hizo a través de Pamela Díaz, quien entregó detalles de su estado.

“Me dijo que está soltera, que está bien y después me dijo 'no te quiero dar ningún tipo de información porque estás en un programa de espectáculos'”, reveló en Hay que decirlo.

Por otra parte, La Fiera señaló que por estos días la cantante está alejada de las polémicas y de moentó “está en Bali con su mejor amiga desde hace tres días”.