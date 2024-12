Denise Rosenthal y Camilo Zicavo: La historia de amor que terminó con dura acusación de infidelidad - Chilevisión

Camilo Zicavo hizo un duro descargo en redes sociales, acusando a la cantante de serle infiel durante su matrimonio. Un capítulo más de una historia de amor que partió como un cuento de hadas.

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo, una de las parejas más emblemáticas del espectáculo chileno, están en el ojo del huracán tras las fuertes acusaciones del músico.

A través de Instagram, Camilo hizo un fuerte descargo tras recibir una ola de comentarios negativos tras el quiebre de su relación con Rosenthal.

En la publicación, que fue eliminada a los pocos segundos, el ex integrante de Moral Distraída acusó a Denise de serle infiel durante su matrimonio.

Esto se suma a una serie de enigmáticos posteos de la artista, que van desde fotos quemando un ramo de flores hasta indirectas en sus últimas canciones.

Sin embargo, este es sólo un capítulo más de una historia que partió con un amor sacado de un cuento de hadas.

La historia de amor de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

El inicio

La relación de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo partió en el primer semestre de 2017, luego que fueran vistos muy acaramelados en un concierto de Mon Laferte en Teatro Caupolicán.

Tras días de rumores, Zicavo confirmó el romance con una tierna fotografía en que aparecen sentados y abrazados con una sonrisa que deja entrever el buen momento que vivían.

Desde entonces, la pareja comenzó a aparecer públicamente en varios eventos y a compartir románticas fotos en redes sociales.

Incluso, para el 14 de febrero de 2019, los artistas estrenaron una canción compuesta en conjunto, "Soñarse de a dos", como una manera de sellar su amor a través de la música.

El matrimonio

Para el cumpleaños número 30 de Denise, el 8 de noviembre de 2020, Camilo sorprendió a la ex Amango proponiéndole matrimonio.

En una entrevista con Revista Velvet, Zicavo recordó que "ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar".

En marzo de 2022 y en medio de un total hermetismo, la pareja dio el sí en una íntima ceremonia en Pirque, a la que asistió su círculo más cercano, entre ellos Abel Zicavo (hermano de Camilo) y su esposa, la ministra Camila Vallejo.

Primeros rumores de posible quiebre

A fines de noviembre de 2022, a sólo meses de contraer matrimonio, comenzó a circular un rumor en redes sociales sobre una supuesta infidelidad por parte de Zicavo mientras Rosenthal se encontraba en Miami.

Si bien jamás existió una prueba concreta, Denise zanjó las teorías de una posible crisis matrimonial al compartir un video junto al vocalista de Plumas.

Meses después, incluso, en una entrevista con Martín Cárcamo para el programa De tú a tú, la autora de Agua Segura habló de la posibilidad de ser madre. "Lo tengo proyectado, pero no planificado. No por ahora", indicó.

El quiebre de Denise Rosenthal y Camila Zicavo

En septiembre de este año, Cecilia Gutiérrez reportó en su canal de difusión que Rosenthal y Zicavo se separaron después de siete años de relación.

"Camilo está saliendo con la hija de una conocida pareja de actores. De hecho anoche estuvieron juntos en un cumpleaños", dijo Gutiérrez en esa oportunidad.

Finalmente, Camilo confirmó el quiebre definitivo con la cantante y hace pocos días dedicó un mensaje a su actual pareja, Daniela Pérez Muñoz, hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz.

Ante la ola de "hate" en redes sociales, Zicavo se descargó con un duro mensaje en que acusó infidelidad por parte de la artista.

"Hay una que me cagó con otro hue..., se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso. ¿Y el gorrero soy yo ctm, que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos?", apuntó.