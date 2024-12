Camilo Zicavo compartió duro descargo por “hate” en redes: “Nadie merece el maltrato” - Chilevisión

El ex de Denise Rosenthal compartió un duro descargo por los comentario que recibe en redes sociales tras su quiebre con la cantante.

Camilo Zicavo, ex pareja de Denise Rosenthal, compartió un duro descargo luego de recibir "comentarios de odio" por su quiebre con la cantante.

En su cuenta de Instagram, el músico publicó una reflexión al respecto y aprovechó de agradecer a quienes aún lo apoyan.

Cabe recordar que hace un tiempo se dio a conocer que Zicavo inició una relación con la actriz Daniela Pérez.

El descargo de Camilo Zicavo

"El hate de estos días ha sido fuerte", comenzó de inmediato el catante de la banda Plumas.

En esa línea, aseguró que "más fuerte ha sido ver las expresiones de amor y cariño de mucha gente, los amigos y familia que uno no sabía que tenía, compañerxs (sic) que uno no ha tenido la suerte de conocer, pero hay un lazo que se generó de acompañarnos mutuamente escuchando nuestra música".

"Me alegra ver que hay gente que se preocupa de madar amor y buenos deseos, tanto para mí como para cualquiera que esté recibiendo maltrato", continuó.

VER MÁS SOBRE CAMILO ZICAVO

"Nadie merece el maltrato como el que he recibido. Ni yo, ni Denise, ni nadie. Porque nunca está de más recordar que el internet está lleno de historia que no son reales, porque no es la vida real, porque uno no conoce las vidas de los demás", reflexionó el cantante.

Tras eso, destacó que "el hate, el maltrato, siempre serán más ruidosos que el amor y la aprobación. Que pueden haver mucho daño su no tienen gente que los acompaña, como tengo yo".