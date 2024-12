Camilo Zicavo reaccionó a usuaria que comparó su talento con el de Denise Rosenthal - Chilevisión

A través de sus redes sociales, el artista dio a conocer el particular mensaje de esta usuaria y se tomó el tiempo de opinar al respecto.

Desde hace un par de meses se rumorea la separación de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo, y es que a pesar de que la pareja no dio a conocer públicamente este quiebre, el músico no ha escondido su nueva relación con Daniela Pérez.

Sin embargo, ahora una usuaria de Instagram le envió un potente mensaje al integrante de Plumas, criticando su talento musical y "apoyando" a Rosenthal, situación que Zicavo no dejó pasar y la hizo pública en su red social.

Camilo reacciona a dichos sobre Denise Rosenthal

"Siempre Denise fue y será más que él como artista. Ojalá algún día llegues a juntar 1000 personas que te escuchen, tendrían que ser sordos", le escribió una usuaria a Camilo.

Ante esto, el artista no dudó en hacerle una captura de pantalla y publicar en sus historias los dichos de esta mujer y entregar su propia opinión al respecto.

"La amiga planteó una paradoja, una dicotomía, un problema filosófico y quizás ni se dio cuenta. Hermoso me parece", escribió Camilo junto al comentario sobre Denise Rosenthal.

Cabe destacar que esta crítica llegó luego de que Zicavo compartiera un meme respecto a las ex parejas, el cual decía: "Yo cuando me preguntan por mi ex, pero no me pregunten más por él. Chicos, la gente se separa, como tus papás".

