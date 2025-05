Denise Rosenthal publica mensaje tras ser vinculada con galán de Hollywood: “Soledad no tan solitaria” - Chilevisión

"Lo único que tengo para entregar es mi más sincero corazón", dijo la artista, a pocos días de ser relacionada con el deportista chileno Marko Zaror. También dijo estar en una "soledad no tan solitaria".

La cantante chilena Denise Rosenthal publicó su primer mensaje tras ser vinculada esta semana por Cecilia Gutiérrez con el actor chileno radicado en Estados Unidos, Marko Zaror.

“Gente, yo sé que me he perdido, pero ténganme paciencia que ya poquito a poco voy volviendo a mí”, escribió la artista en sus historias de Instagram. “Hoy, me siento en un camino de real libertad; creativa, espiritual, física y emocionalmente", agregó.

"Y no saben lo revelador que ha sido este tiempo, el soltar todas las presiones, aprensiones y miedos que he acumulado a lo largo de mi larga carrera”, confesó en la red social.

Además, señaló que "al final, lo único que tengo para entregar es mi más sincero corazón". "Aunque haya querido saltarme varios inviernos, estoy aprendiendo a que todas las estaciones son igual de importantes para cultivar el alma". dijo, consignó Radio Bío-Bío.

Por último señaló que ha intentado encontrar "esa paz, que poquito a poco se va construyendo con los pedacitos de piedras y hojas que uno va recopilando para ir construyendo su propio hogar. Con uno mismo, en una soledad que realmente no es tan solitaria como la pintan", cerró.

Cecilia Gutiérrez vinculó a la cantante con el actor y deportista

Cabe recordar que fue el martes en su podcast Bombastic cuando la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez sorprendió al revelar el nombre del hombre con el que habría sido vista la cantante chilena Denise Rosenthal.

"No digo que hay un nuevo romance, solo que los vieron juntos", dijo en el programa. "Me llegaron unas fotos y no las publiqué porque estaban de espaldas, (aunque) la persona que tomó esas fotos es de mi plena confianza", explicó.