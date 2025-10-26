 “Quería irme con ella”: Sergio Rojas rompió en llanto al recordar a su hermana fallecida - Chilevisión
26/10/2025 12:30

“Quería irme con ella”: Sergio Rojas rompió en llanto al recordar a su hermana fallecida

El periodista de farándula habló sobre su proceso de duelo y reflexionó sobre cómo actúa la mente ante el trauma de perder a un ser querido.

Publicado por CHV Noticias

Sergio Rojas rompió en llanto tras recordar a su hermana Antonia, quien murió en el 2015 producto de un cáncer que inicialmente era de mamas, pero luego le detectaron un tumor cerebral con metástasis.

El periodista también reflexionó en torno al duelo tras la muerte de un ser querido y confesó que pensó en morir.

¿Qué dijo Sergio Rojas sobre su hermana?

Rojas habló sobre el tema en el último capítulo de Que Te Lo Digo y señaló: "Yo quería irme con ella, muchas veces lo pensé (...) Nunca había compartido esto, sentía que era súper personal y creo que es algo súper potente".

En esa misma línea, agregó: "Yo me imagino que a mucha gente que se le muere alguien tan importante en la vida, uno piensa como para qué más".

Asimismo, añadió: "Lo veo en el caso de mi mamá que se le murió su hija. Ella tenía dos hijos más, pero de repente cuando ves a la misma Mariana Derderián…Yo creo que todos nos pasa de cierta forma decir: '¿Cuál es el sentido? ¿Para qué?'. Como que pierde un poco el sentido la vida".

Al respecto, el periodista abordó cómo este dolor impactó en su diario vivir: "Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco".

Finalmente, Antonella Ríos elogió a su compañero de trabajo y destacó su capacidad de reír en cámara, pero también de mostrarse vulnerable.

