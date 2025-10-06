 “Cobarde hablando de mí”: Nano Calderón respondió con todo a Sergio Rojas tras polémicos dichos - Chilevisión
06/10/2025 09:11

“Cobarde hablando de mí”: Nano Calderón respondió a Sergio Rojas tras polémicos dichos

El panelista comentó un supuesto audio filtrado de Raquel Argandoña en el que, presuntamente, insultaba a Daniella Campos y sus criticas salpicaron a Hernán Calderón Argandoña.

Publicado por CHV Noticias

Nano Calderón contestó este domingo contra Sergio Rojas y respondió en duros términos a las declaraciones del periodista, quien tildó al hijo de Raquel Argandoña de "delincuente".

La situación ocurrió a raíz de las declaraciones de Sergio en Que Te Lo Digo, donde comentó un audio en el que, presuntamente, Raquel insultaba a Daniella Campos durante una reunión de pauta.

¿Qué dijo Nano Calderón?

Al respecto, el hijo menor de Raquel, Nano Calderón, señaló en su cuenta de Instagram: "Todos mandándome un video de esa basura cobarde hablando de mí en TV jajajá. Es cosa de verlo ¿Qué más se puede esperar? Lleva meses y meses hablando de mí y uno que ni lo conoce".

En esa misma línea, agregó: "Está bien que hable, es su pega, si a las finales la cabeza no le dio para más que para estar donde está ... Si no habla de los demás no come".

Por otra parte, Calderón pidió a sus seguidores que no le enviaran más noticias relacionadas con el espectáculo nacional y luego instó a Sergio a decirle su opinión estando de frente: "Hablar por TV estando a varios km de distancia lo hace cualquiera", arremetió.

Finalmente, Calderón concluyó: "Que me dé las gracias por esta historia para que tenga su momento de pantalla, ojalá pueda ahorrar algo para que no tenga que vivir siempre dependiendo de hablar de los demás".

Estos comentarios son en respuesta a los dichos de Sergio Rojas, quien sostuvo que "a uno le cuadra el porqué el cabro le salió tan rebelde" y "después de escuchar estos audios, uno entiende por qué los hijos le salieron como le salieron", fueron parte de los dichos de Rojas, quien luego tildó a Nano de "delincuente".

