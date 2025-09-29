VIDEO | Rebeca Naranjo compartió el registro de su accidente en moto: “Salí volando” - Chilevisión

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, reveló que durante el fin de semana sufrió importantes lesiones en su cuerpo y cara tras una fuerte caída en motocicleta.

Según contó en sus redes sociales, producto del impacto, quedó con una fractura en la parte de arriba de la nariz y una fisura en la columna, por lo que debe permanecer en reposo absoluto.

“Nunca le agarren confianza, (a la moto) eso fue lo que me pasó. Me caí con todo (...) Me encantaste, pero no soy responsable en velocidad”, reveló en un inicio.

El accidente de Rebeca Naranjo

Tras confirmar que se encontraba en buen estado a pesar de las lesiones, la pareja de Nano Calderón compartió el video del accidente en sus historias de Instagram.

En las imágenes se muestra a Rebeca Naranjo conduciendo la moto a alta velocidad, hasta que comienza a perder el control del vehículo, impactando en el suelo.

“No es por nada, pero me siento orgullosa porque logré volantear. Para mi fueron minutos, pero fueron solo segundos. Intenté volantear y aguantar pero no pude, salí volando”, contó.

Por otra parte, recalcó la importancia de usar medidas de seguiridad y precaución como en su caso, ya que fueron claves para que no tuviera heridad de mayor gravedad.

“Que loco lo importante de todas las protecciones. Yo iban con un casco súper bueno, antiparras, jofa que te protege el pecho, guantes, rodilleras, coderas. Si no hubiese tenido protecciones no la cuento”, destacó.