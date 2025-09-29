 “Tengo una fisura en la columna”: Pareja de Nano Calderón sufrió grave accidente en moto - Chilevisión
29/09/2025 12:33

Rebeca Naranjo reveló grave consecuencia de salud tras accidente en moto: “Tengo una...”

La empresaria subió una serie de registros donde se ven todas las lesiones que dejó el accidente, entre ellas: heridas en el rostro, un esguince y una fractura.

Publicado por CHV Noticias

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, alertó a sus seguidores en redes sociales este lunes tras comunicar que sufrió una fuerte caída en motocicleta que la dejó con una serie de lesiones en el cuerpo.

Por su parte, Nano Calderón hizo hincapié en la importancia de utilizar elementos de seguridad, dado que la situación no pasó a mayores porque Rebeca contaba con todas las protecciones necesarias.

¿Qué le pasó a Rebeca Naranjo?

"Estoy bien, dentro de todo no fue tan malo. Tengo fractura en la parte de arriba de la nariz, que eso es positivo porque siempre me había querido operar la nariz, pero tengo una fisura en la columna, así que tengo que estar en reposo absoluto", señaló Rebeca.

En esa misma línea, explicó: "Lo bueno de todo esto es que la moto de calle que siempre había querido se fue, no existe, ni va a existir jamás y la moto de duna también se va".

Rebeca además presenta hundimiento leve en el puente nasal a raíz de una fractura y esguince en su muñeca derecha: "Nunca le agarren confianza, (a la moto) eso fue lo que me pasó. Me caí con todo (...) Me encantaste, pero no soy responsable en velocidad".

"Íbamos muy bien, hasta que me quieren vender la moto", señaló Naranjo, quien se sacó los lentes de sol y mostró una herida en el labio, tres cortes en ambos pómulos y el puente de la nariz, sumado a algunos hematomas pequeños.

En esa misma línea, agregó: "Pensé que moría, ahora me río. Los peores segundos de mi vida", acompañado de un video donde se ven los daños materiales en la motocicleta.

Por su parte, Nano Calderón hizo hincapié en la importancia de utilizar medidas de seguridad: "Lo bueno es que ella andaba con casco, antiparras, jofa, hombreras, rodilleras, coderas, botas".

Hernán enfatizó que lo material es lo de menos en este accidente, ya que se resuelve llevando la moto la taller. Además explicó que fue él quien impulsó este hobby en Rebeca.

Finalmente, los seguidores de la pareja se mostraron preocupados por el estado de la joven y enviaron sus mejores deseos para una pronta recuperación.

Revisa las publicaciones de Instagram:

