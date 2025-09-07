 “No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor - Chilevisión
Minuto a minuto
17 detenidos por disturbios durante romería: Metro reabrió una estación y mantiene dos cerradas Mostró cuánto ha crecido: Pdte. Boric compartió fotos con su hija Violeta Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma restablecimiento del suministro Así lograron levantar un edificio de seis pisos en apenas un día en Chile: Ocuparon impresoras 3D
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/09/2025 12:32

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras haber realizado una dinámica con sus seguidores que destacó por sus curiosas respuestas.

El empresario fue consultado por la posibilidad de un préstamo y, además, tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotos para las redes sociales.

Las respuestas de Nano Calderón a sus seguidores

"El banco no me presta por estar en Dicom ¿Me podrías hacer un préstamo? Por favor", escribió un seguidor en su cuenta de Instagram, a lo que Nano Calderón respondió: "No le pagai' ni al banco y le vas a pagar a uno".

Sus seguidores destacaron sus respuestas irónicas y bromearon al respecto; sin embargo, minutos más tarde, otra persona sentenció: "Te encuentro tan mino, pero nunca subes fotos tuyas. Subes tres al año y una es de coca (su perrita)".

En esa misma línea, Calderón entregó su particular opinión: "Todos los días me llega por lo menos tres veces este comentario. De hecho (...) la respuesta es que a mí me gusta mostrar mi día a día, los autos, las motos, las cosas que le hago a los autos y a las motos".

"Encuentro que los hombres se ven ridículos tomándose mil selfies para la historia, o su muro lleno de fotos de ellos en el baño, fotos de ellos en el sofá, foto acostado, foto parado, foto comiendo, foto caminando o los hue... que suben hue... bailando. Encuentro que eso está bien para las minas", arremetió Nano.

Finalmente, Calderón reveló que sí se ha tomado fotografías en el último tiempo y prometió subirlas durante esta semana en su perfil de Instagram.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

07/09/2025

Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y desde qué edad accedes al beneficio

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

07/09/2025