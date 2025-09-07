“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor - Chilevisión

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras haber realizado una dinámica con sus seguidores que destacó por sus curiosas respuestas.

El empresario fue consultado por la posibilidad de un préstamo y, además, tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotos para las redes sociales.

Las respuestas de Nano Calderón a sus seguidores

"El banco no me presta por estar en Dicom ¿Me podrías hacer un préstamo? Por favor", escribió un seguidor en su cuenta de Instagram, a lo que Nano Calderón respondió: "No le pagai' ni al banco y le vas a pagar a uno".

Sus seguidores destacaron sus respuestas irónicas y bromearon al respecto; sin embargo, minutos más tarde, otra persona sentenció: "Te encuentro tan mino, pero nunca subes fotos tuyas. Subes tres al año y una es de coca (su perrita)".

En esa misma línea, Calderón entregó su particular opinión: "Todos los días me llega por lo menos tres veces este comentario. De hecho (...) la respuesta es que a mí me gusta mostrar mi día a día, los autos, las motos, las cosas que le hago a los autos y a las motos".

"Encuentro que los hombres se ven ridículos tomándose mil selfies para la historia, o su muro lleno de fotos de ellos en el baño, fotos de ellos en el sofá, foto acostado, foto parado, foto comiendo, foto caminando o los hue... que suben hue... bailando. Encuentro que eso está bien para las minas", arremetió Nano.

Finalmente, Calderón reveló que sí se ha tomado fotografías en el último tiempo y prometió subirlas durante esta semana en su perfil de Instagram.

Revisa las publicaciones de Instagram: