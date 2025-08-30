 “No repita...”: Rebe Naranjo alzó la voz tras rumores de quiebre con Nano Calderón - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Con o sin pasas? Definen cuál es la mejor empanada de Santiago 2025 “Se me fue encima y me golpeó”: Periodista Héctor Velis-Meza sufrió violento ataque en Barrio Lastarria Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 12:54

“No repita...”: Rebe Naranjo alzó la voz tras rumores de quiebre con Nano Calderón

La empresaria respondió tajantemente a una seguidora que mencionó el tema en su cuenta de Instagram y terminó con las especulaciones.

Publicado por CHV Noticias

Rebeca Naranjo alzó la voz este sábado y aclaró tajantemente los rumores de quiebre sentimental con Nano Calderón.

La empresaria utilizó su cuenta de Instagram, donde activó una caja de preguntas en la que una seguidora escribió: "¿Por qué ya no se siguen con Nano? Cuando hay amor, todo se puede solucionar. Un abrazo a los dos".

¿Qué dijo Rebe Naranjo?

La pregunta generó que Naranjo respondiera: "Amiga, jamás nos hemos seguido. No repita lo que mal vociferan".

El rumor fue expuesto a principios de semana en redes sociales, luego de que se viralizara una supuesta historia de Instagram en la sección de mejores amigos de Nano Calderón, donde preguntaba a sus seguidores qué hacía una persona soltera.

En ese momento, Infama preguntó a Naranjo por los rumores, quien contestó que la publicación podía ser de hace mucho tiempo atrás, pero al ser consultada porque no se seguían, habría dejado de responder.

Sin embargo, la pareja se ha mantenido unida como es de costumbre, realizando planes juntos y compartiendo los detalles en sus respectivas cuentas.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025