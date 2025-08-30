“No repita...”: Rebe Naranjo alzó la voz tras rumores de quiebre con Nano Calderón - Chilevisión

La empresaria respondió tajantemente a una seguidora que mencionó el tema en su cuenta de Instagram y terminó con las especulaciones.

Rebeca Naranjo alzó la voz este sábado y aclaró tajantemente los rumores de quiebre sentimental con Nano Calderón.

La empresaria utilizó su cuenta de Instagram, donde activó una caja de preguntas en la que una seguidora escribió: "¿Por qué ya no se siguen con Nano? Cuando hay amor, todo se puede solucionar. Un abrazo a los dos".

¿Qué dijo Rebe Naranjo?

La pregunta generó que Naranjo respondiera: "Amiga, jamás nos hemos seguido. No repita lo que mal vociferan".

El rumor fue expuesto a principios de semana en redes sociales, luego de que se viralizara una supuesta historia de Instagram en la sección de mejores amigos de Nano Calderón, donde preguntaba a sus seguidores qué hacía una persona soltera.

En ese momento, Infama preguntó a Naranjo por los rumores, quien contestó que la publicación podía ser de hace mucho tiempo atrás, pero al ser consultada porque no se seguían, habría dejado de responder.

Sin embargo, la pareja se ha mantenido unida como es de costumbre, realizando planes juntos y compartiendo los detalles en sus respectivas cuentas.

Revisa la publicación de Instagram: