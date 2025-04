“Años siendo silenciada”: Rebeca Naranjo contestó a Kel Calderón tras entrevista en PH - Chilevisión

Naranjo revivió las acusaciones de abuso sexual en contra de su suegro en 2020, defendió a su pareja, Nano Calderón, y desmintió a Kel asegurando que mostrará pruebas de todo lo sucedido.

Rebeca Naranjo contestó a las acusaciones de Kel Calderón tras su entrevista este viernes en Podemos Hablar, defendió a su pareja, Nano Calderón y también revivió las acusaciones que hizo contra su suegro en 2020, por abuso sexual.

La empresaria se sumó a las declaraciones de Nano asegurando que mostrarán pruebas de todo lo ocurrido y desmintió a Kel respecto de la relación con Raquel Argandoña y la muerte de Eliana de la Fuente en 2021.

"Demostraré que todo lo que dicen es falso"

"Llevo 5 años callada, sin hablar ni defenderme sólo para no revivir heridas que a diario se intentan sanar", señaló Rebeca a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, la pareja de Nano Calderón agregó: "Tengo muchas cosas que contar y que se pueden DEMOSTRAR. Tantos años siendo silenciada por un acuerdo, pero se han dedicado a desprestigiar mi imagen".

Respecto de los dichos de Kel en la entrevista, Rebeca aseguró: "Demostraré que todo lo que dicen es falso y con pruebas verificables y verídicas. No hay cantidad que valga el precio de la verdad, pero sin que nadie me pague nada. Comencemos a hablar de la verdad".

En torno a la muerte de Eliana de la Fuente, abuela de Nano y Kel, Rebeca desmintió a la influencer, quien aseguró que no pudo despedirse de ella porque Raquel quería que su hijo lo hiciera sin toparse con ella en la clínica.

"Hablas de que tu hermano sí se pudo despedir, a ver refresquemos memoria. Íbamos a pasar el 24 (Noche Buena) con ella ¿Qué hizo tu mamá, que tanto criticas? Decidir que no, que ella la pasaría contigo ¿Por qué? Porque estabas muy sola esa Navidad", reveló la empresaria.

Asimismo, expuso: "Cuando llegamos a la clínica, por cierto 10 minutos antes que tú, tampoco tu hermano alcanzó a despedirse de ella porque siempre le dijeron que estaba bien, que sólo había sido una caída".

En torno a la situación con Hernán Calderón padre y el funeral de Eliana, Rebeca reveló: "Apoyaste que fuera tu padre, sólo para que tu hermano no pudiera ir al entierro por la cláusula de no poder acercarse a la víctima, razón por la cual él no pudo ir". Esto, considerando el proceso judicial contra Nano tras ser denunciado por apuñalar a su padre.

En paralelo, Rebeca expuso un correo electrónico que le fue enviado por la coordinadora del Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual Metropolitano en torno a la querella que interpuso en 2020 contra su suegro por acoso y abuso sexual reiterado.

En el escrito se señala que el abogado de Rebeca solicitó asistencia debido a que la empresaria no se encontraba bien a nivel emocional en aquel entonces y finalmente concluyó: "Todos somos el malo en una historia mal contada, lo bueno es que el tiempo nos da la razón".