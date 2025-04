“Cuando el abusador es tu propio padre...”: Nano Calderón arremetió contra Kel tras entrevista - Chilevisión

Nano Calderón cuestionó a Kel por las declaraciones que entregó en Podemos Hablar este viernes y anunció que expondrá pruebas que refutan los dichos de su hermana.

Nano Calderón respondió este sábado a las declaraciones de su hermana Kel tras la entrevista que concedió a Podemos Hablar y arremetió contra su padre Hernán, reviviendo las acusaciones de Rebeca, quien denunció a su suegro de abuso sexual en 2020.

A través de su cuenta de Instagram, tanto Nano como su pareja aseguraron que divulgarán pruebas que refutan las declaraciones de Kel, quien declaró que hubo "presiones" para cambiar la figura legal tras el episodio donde Nano apuñaló a su padre.

"Lo que hice fue DEFENDER a mi pareja de un abusador sexual"

"Llevo años sin poder defenderme de todas las mentiras que dicen, ya que mi polola así lo prefería para no revivir lo que fue el que alguien intentara abusar sexualmente de ella", explicó Nano en Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Como hoy veo que Kel se vendió a un programa para poder ganar plata y sacar provecho de la situación, revivió todo de igual manera para mentir, quedar bien y apoyar a un abusador por interés. Llegó la hora de responder todo y publicando todas las pruebas para que aquí no hayan dudas".

"Para que sepan la versión real del problema, yo sé que el que me tenga mala seguirá tomando la situación para un chiste. Decir que la pelea fue por estupideces materiales, caprichos, etcétera. Yo lo que hice fue DEFENDER a mi pareja de un abusador sexual, que es lo que haría cualquier hombre y no hay un solo día en el que me arrepienta de ello", aclaró Nano.

Por otro lado, el empresario fue tajante y declaró: "Ojalá nunca estén en una situación así, más cuando el abusador es tu propio padre" y anunció que publicará pruebas de lo sucedido en aquel entonces "porque no me interesa ir a sentarme en un programa para sacar provecho, no quiero plata, lo que quiero es que de una vez dejen de mentir".

En aquel entonces, se expuso que la agresión contra Hernán Calderón habría ocurrido en el momento en que Nano se enteró que Rebeca había sido víctima de acoso y abuso sexual reiterado por parte de su suegro, en una querella que luego fue retirada.

Por su parte, Rebeca reiteró en múltiples ocasiones, en esa época, que sentía miedo "de que quizás me cuestionen, que crean que es mentira".