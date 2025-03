Kel Calderón alza la voz tras filtración de su madre y reacciona a indirecta de su hermano - Chilevisión

La abogada negó haberse referido a una relación que no fuera la de ella, sin embargo, le envió buenos deseos a su ex pareja ante la espera de su primer hijo.

En medio del polémico anuncio de Raquel Argandoña, en donde anunció que Pangal Andrade y Melina Noto serán padres, antes de que estos lo dieran a conocer, Kel Calderón se ha llenado de críticas como una de las supuestas involucradas en esta filtración.

Ante esto, Kel finalmente se pronunció al respecto, incluso enviando buenos deseos a su ex pareja, al mismo tiempo que reaccionó a los dichos de su hermano, Nano Calderón, luego de que este deslizara que ella le fue infiel a Andrade cuando ambos eran pareja.

¿Qué dijo Kel Calderón sobre la polémica que desató su madre?

"Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver", partió diciendo la abogada esta tarde, a través de sus historias de Instagram.

Indicando que no le corresponde "opinar sobre relaciones que no son la mía", aseguró nunca haber hablado sobre el actual noviazgo de su ex pololo. "No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora", expresó.

Respecto al anuncio de que Pangal y Melina serán padres, añadió: "Simplemente, desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre".

Finalizando con el tema, comentó que "ahora, lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí".

Sin embargo, Kel no quiso terminar su comunicado sin responder a Nano, quien solo minutos antes le expresó su felicidad a Pangal por "rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena y no con una que te gorreaba con tus amigos".

En este contexto, fue enfática en aclarar: "Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tener en un futuro".

