Causó revuelo en redes: Nano Calderón presume exclusivo polerón avaluado en casi $2 millones - Chilevisión

El influencer dio a conocer su lujosa compra a través de sus historias de Instagram, donde si bien no publicó su precio, es posible encontrarlo en internet,

Hernán "Nano" Calderón utilizó sus redes sociales para presumir su más reciente lujo, un polerón de casi dos millones de pesos.

El hijo de Raquel Argandoña publicó a través de historias de Instagram la compra de la prenda perteneciente a la marca de lujo Louis Vuitton.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Casi $2 millones de pesos

La prenda de color negro luce el estampado típico de la marca en modo degradé, y a pesar de que el influencer no publicó su precio, es posible encontrar el valor a través de la página web de Louis Vuitton.

Allí, el polerón se encuentra disponible por $36.000 pesos mexicanos, lo cual equivale a $1.860.000.

Entre sus características, la prenda se caracteriza por ser 100% de algodón, con un calce semiholgado.