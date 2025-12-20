Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago para este domingo 21 de diciembre - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en la Región Metropolitana.

Enel, la empresa encargada de la distribución de electricidad en la Región Metropolitana, informó que este domingo 21 de diciembre habrá cortes de luz en seis sectores de Santiago.

La compañía anunció interrupciones programadas para las comunas de Los Condes, La Granja, Providencia, Independencia, Maipú y Cerrillos.

Los cortes de energía se extenderán por hasta seis horas en los sectores detallados a continuación.

Si tienes dudas sobre si tu dirección sufrirá uno, puedes chequearlo en el sitio web de Enel.

Enel anuncia cortes de luz para este domingo 21 de diciembre en la RM

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Providencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.