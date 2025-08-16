“Imperdonable”: Steffi Méndez reveló cuestionado actuar de su expareja durante concierto - Chilevisión

"Yo nunca lo voy a volver a mirar con los mismos ojos. Nunca vamos a volver a ser amigos en ese sentido. El respeto se perdió y creo que está muy difícil de que eso se vaya a recuperar con el tiempo", detalló Steffi.

Steffi Méndez alzó la voz este viernes en redes sociales tras haber recibido una serie de registros en su cuenta de Instagram donde aparece su expareja, Dante Lindhe, en su último concierto hablando en su contra.

"Él se subió al escenario con un mensaje que le entregaron sus fans, un mensaje obviamente que tiene que ver conmigo, donde me trata de mentirosa (...) y levantando el dedo de al medio, obviamente es un escenario frente a mil personas", expresó la influencer.

¿Qué dijo Steffi Méndez?

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Méndez habló del tema y luego explicó la situación en su cuenta de Instagram, a través de una serie de videos donde aseguró que algún día contaría su verdad.

"Aparte de estar muy enojada y muy triste porque esto me causa mucha tristeza, que estemos llegando a un nivel de mucho odio, como de mucho conflicto siendo que no hay comunicación entre nosotros, no hay ningún tipo de diálogo", comentó Steffi.

En esa misma línea, agregó: "Al fin y al cabo él es el papá de mi hijo, él no me tiene ningún respeto a mí, pero yo a él sí lo respeto y por eso no hablaría mal de él en redes sociales porque en 18, 20 años más, mi hijo va a ver estas cosas y decir: 'Mamá ¿Por qué? O papá. ¿por qué?'".

"Yo nunca lo voy a volver a mirar con los mismos ojos. Nunca vamos a volver a ser amigos en ese sentido. El respeto se perdió y creo que está muy difícil de que eso se vaya a recuperar con el tiempo, porque mucho daño está causando él con todo lo que él está haciendo, sobre todo con lo que acaba de pasar ahora con su mensajito bandereando la hu... en el escenario", detalló Steffi.

Respecto de la batalla legal en la que se encuentra por Gio, el hijo que ambos tienen en común, la influencer aclaró que esta semana tendrán una serie de reuniones que permitirán esclarecer las cosas y reiteró: "A mí nadie me va a callar, yo no me voy a callar, yo, tarde o temprano sí o sí voy a contar lo que pasó, lo que yo viví, lo que él me hizo vivir".

Steffi también pidió a sus seguidores que detengan los mensajes que odio, que provocaron que tanto Dante como Ellinore cerraran la opción de comentar en sus redes sociales: "No soy partidaria de incentivar al odio y nunca lo he sido", aclaró.

"Si yo encuentro que mi hijo está en un ambiente donde no es sano, no es seguro para él, yo voy a tomar acciones como mamá, y eso es lo que estamos pasando", sentenció Méndez.

Finalmente, concluyó: "Lo está llevando a tomar muy malas decisiones, como lo que acaba de pasar, que él se está dejando llevar un poco por el odio y es imperdonable lo que acaba de pasar, pero bueno".

Revisa las publicaciones de Instagram: