"Uno se olvida cómo se llama...": El motivo por el que Steffi Méndez desea volver a Chile - Chilevisión

13/08/2025 17:35

"Uno se olvida cómo se llama...": El motivo por el que Steffi Méndez desea volver a Chile

A través de una reciente historia de Instagram, la influencer, que se encuentra radicada en Estocolmo, manifestó sus ganas estar en nuestro país por un motivo muy particular.

Publicado por CHV Noticias

Steffi Mendéz, influencer chilena radicada en Estocolmo, habló a sus seguidores contando que se encontraba enferma, pero con ganas de disfrutar un panorama que solo se vive en Chile

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer manifestó sus ganas de disfrutar una buena fiesta. 

"Tengo unas ganas de carretear, pero no de cualquier carrete, sino que estar como en Chile y pegarme uno de esos carretes donde uno se olvida cómo se llama", comentó la hija de DJ Méndez a través de una historia de Instagram. 

Declaraciones en medio de un proceso legal

En el mismo video, la influencer mostró estar atravesando por un resfriado en medio de una semana compleja por el proceso legal que atraviesa con su expareja y padre de su hijo, Dante Lindhe. 

"Me estoy enfermando, me bajaron las defensas y todo, creo que me está dando fiebre", comentó Steffi Mendéz segundos antes de mostrar su deseo de estar en una fiesta chilena. 

