“Fallaste como hombre”: El duro descargo de Steffi Méndez que avivó rumores de infidelidad - Chilevisión

Este domingo Steffi Méndez encendió las redes sociales tras publicar un video que volvió a avivar los rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Dante Lindhe, quien también es padre de su hijo.

Durante las últimas semanas la influencer ha mantenido la misma línea en sus publicaciones, las últimas expresan: "Solo una p... necesita probar que te comes mis sobras" y "algún día hablaré fuerte y claro, pero no digan nada porque no saben nada".

¿Qué dijo Steffi Méndez?

Steffi publicó un video en la sección de historias que contiene una reflexión en inglés, la cual señala: "Dañarla mientras ella estaba lidiando con su familia, peleando contra la soledad, batallando con sus problemas de salud mental, soportando dolor físico, luchando por estabilidad".

En esa misma línea, agrega: "Conteniendo tanto dentro de ella y aun así estaba tratando de ser lo mejor para ti ¡Fallaste como hombre!".

Aunque Steffi no ha entregado detalles respecto de lo que está atravesando, sus seguidores especulan una presunta separación con Dante, puesto que hace unas semanas no publican contenido juntos en redes sociales, no se siguen y ella sube constantemente publicaciones que hablan respecto del tema.

