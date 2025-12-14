Sin dar declaraciones: Expdte. Ricardo Lagos emitió su voto en el Insuco de Santiago - Chilevisión

A eso de las 9:15 horas, el expresidente de la República Ricardo Lagos llegó hasta el Instituto Superior de Comercio (Insuco) para emitir su sufragio en el marco de las Elecciones 2025. El exmandatario, quien está retirado de la vida pública desde hace años, llegó acompañado de su hija Francisca y declinó dar declaraciones. Recordemos que, salvo en primarias, Lagos no manifestó públicamente su apoyo a ningún candidato, algo que sí hizo su esposa, Luisa Durán, quien respaldó a Jeannette Jara de cara al balotaje.