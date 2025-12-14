 “No estoy buscando una cartera”: Johannes Kaiser se refirió a un posible cargo en el gobierno de ser electo Kast - Chilevisión
14/12/2025 09:59

“No estoy buscando una cartera”: Johannes Kaiser se refirió a un posible cargo en el gobierno de ser electo Kast

Previo a su trayecto al local de votación, Johannes Kaiser conversó en exclusiva con CHV Noticias, donde se refirió a los posibles escenarios electorales en esta segunda vuelta presidencial. En esa misma línea, el militante del Partido Nacional Libertario analizó todas las temáticas que podrían generar un punto de quiebre con el Partido Republicano si es que José Antonio Kast sale electo presidente en estas Elecciones 2025 y se refirió a los rumores que lo posicionan como posible ministro de Defensa: "No creo que Jara me ofrezca nada", señaló Kayser quien además hizo hincapié en que si ocurre el escenario contrario y el candidato de oposición es electo: "No estoy buscando una cartera".

