“Si me lastiman o me disparan”: Hermanos Méndez arremeten contra Dante Lindhe y exponen graves conversaciones - Chilevisión

Todo comenzó cuando la actual pareja de Lindhe mostró un video con el hijo de Steffi Médez sin su consentimiento.

Este jueves, Steffi Méndez arremetió contra Ellinore de Silva, la actual pareja de Dante Lindhe, padre de su hijo, tras publicar un video de él sin su consentimiento.

La situación escaló a otros niveles y terminó con de Silva acusando a Steffi Méndez de "sembrar odio" en su contra, mientras que Leo Méndez Jr. expuso presuntas conversaciones con Lindhe en donde figuran acusaciones de presuntas amenazas y maltrato psicológico.

¿Qué pasó entre los hermanos Méndez y Dante Lindhe?

Todo comenzó durante la noche de este miércoles, cuando Ellinore habilitó una caja de preguntas en Instagram y respondió a un usuario que escribió: "¿Qué es lo mejor de Dante y Gio?".

"Cómo me hacen sentir. Estoy tan feliz con todo el amor que me dan (...) Pronto seremos uno solo", respondió de Silva, quien publicó un video con Gio y luego aseguró que esperaba que el niño pudiese ir a España pronto, dado que Dante y ella viven ahí.

La situación enfureció a Steffi Méndez, quien declaró que el registro se publicó sin su consentimiento y precisó: "No quiero que mi hijo se vea involucrado en especulaciones, rumores, ni la vida pública de adultos a los que se les relaciona con drogas o amye pasados que no son adecuados".

Además, aclaró que "están difundiendo afirmaciones y planes sobre mi hijo que no son ciertos", y publicó la historia de Ellinore junto a su hija, lo que provocó que un familiar de ella le llamara para pedir que eliminara la publicación, sin que de Silva eliminara a Gio de sus redes sociales.

"Todas las madres saben lo que es mejor para sus hijos, pero lo mismo debe aplicarse de la otra manera: Tú no eres la madre de mi hijo", sentenció Méndez, lo que hizo estallar a su hermano, Leo Méndez Jr. quien advirtió: "El que me busca, me encuentra".

¿Qué dijo Leo Méndez Jr.?

Leo Méndez Jr. expuso presuntas conversaciones con Dante Lindhe, donde el hijo de DJ Méndez lo acusa de difamar a su hermana y tener pruebas de ello: "¿Estás olvidando cómo menospreciabas a mi hermana cuando estaba muy embarazada y la llamabas gorda y cosas así? ¿Cómo abusabas mentalmente de ella? Eres tan hipócrita. No me escribas".

"Si me lastiman o me disparan, ya saben quién fue", agregó Leo, puesto que en una parte de la conversación menciona: "Puedes pedirle a alguien que me llame o venga a dejarme un mensaje cuando quieras. Vivo con Steffi ¡De nada! O con el chico que pensabas enviar para asustarme".

Por su parte, Ellinore de Silva señaló: "No hay ninguna infidelidad (hacia Steffi)", y culpó a la hija de DJ Méndez de sembrar odio a través de redes sociales, lo que habría terminado en "una gran cantidad de discursos de odio, más de 10.000 comentarios e incluso amenazas de muerte dirigidas contra nosotros".

"Estoy embarazada y he empezado a sentirme gravemente enferma por la cantidad constante de ataques, especulaciones y rumores. Ningún ser humano debería soportar esto y es inaceptable", añadió de Silva, quien explicó que Dante y Steffi terminaron su relación en mayo y ella se reencontró con el cantante en junio.

Finalmente, según explicó, la relación comenzó rápido dado que crecieron juntos y fueron pareja cuando eran niños, por lo que todo se dio con mayor facilidad. También es importante destacar que Dante Lindhe no se ha referido al tema.

Revisa las publicaciones de Instagram: