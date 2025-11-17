¿Dirigido a Steffi? El duro mensaje que publicó la pareja de Dante Lindhe días antes de anunciar embarazo - Chilevisión

Durante esa jornada, Steffi Méndez realizó una transmisión en vivo en Tiktok donde una de las internautas le preguntó si iba dirigido a ella el mensaje, pero la hija de DJ Méndez declinó contestar.

Ellinore de Silva, actual pareja de Dante Lindhe, publicó un enigmático mensaje en redes sociales días antes de anunciar su embarazo y llamó bastante la atención entre los internautas.

Desde que Steffi y Dante terminaron su relación amorosa, la influencer y su hermano, Leo Méndez Jr. han dejado en claro que no mantienen una buena relación con Ellinore, incluso el hijo de DJ Méndez la tildó de "rompehogares" en una oportunidad.

¿Pareja de Dante Lindhe le respondió a Steffi Méndez?

Sin embargo, de Silva no se había pronunciado al respecto en dichas plataformas, pero sí compartía registros constantemente con Lindhe, la hija de ella o asuntos relacionados.

En ese contexto, el miércoles 12 de noviembre, cinco días antes de su embarazo, Ellinore rompió la dinámica de las publicaciones que usualmente comparte y escribió en sus historias: "Cuando eres tan insignificante y crees que puedes encontrar la influencia para decir mentiras sobre mí y mi esposo".

En esa misma línea, aseguró: "Nada es verdad".

Durante esa misma jornada, Steffi hizo una transmisión en vivo a través de TikTok donde una de sus seguidoras le preguntó sobre esta publicación; sin embargo, declinó referirse al tema y pidió que no le preguntaran sobre Dante o ella.

