 ¿Dirigido a Steffi? El duro mensaje que publicó la pareja de Dante Lindhe días antes de anunciar embarazo - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico Los exuniformados que llegan al Congreso: El giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público Las grandes derrotas de las Elecciones 2025: Estos son los nombres que quedaron fuera del Congreso El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política Las claves detrás de la sorprendente votación de Franco Parisi y su mensaje a Kast y Jara: “Gánense los votos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 18:26

¿Dirigido a Steffi? El duro mensaje que publicó la pareja de Dante Lindhe días antes de anunciar embarazo

Durante esa jornada, Steffi Méndez realizó una transmisión en vivo en Tiktok donde una de las internautas le preguntó si iba dirigido a ella el mensaje, pero la hija de DJ Méndez declinó contestar.

Publicado por CHV Noticias

Ellinore de Silva, actual pareja de Dante Lindhe, publicó un enigmático mensaje en redes sociales días antes de anunciar su embarazo y llamó bastante la atención entre los internautas.

Desde que Steffi y Dante terminaron su relación amorosa, la influencer y su hermano, Leo Méndez Jr. han dejado en claro que no mantienen una buena relación con Ellinore, incluso el hijo de DJ Méndez la tildó de "rompehogares" en una oportunidad.

¿Pareja de Dante Lindhe le respondió a Steffi Méndez?

Sin embargo, de Silva no se había pronunciado al respecto en dichas plataformas, pero sí compartía registros constantemente con Lindhe, la hija de ella o asuntos relacionados.

En ese contexto, el miércoles 12 de noviembre, cinco días antes de su embarazo, Ellinore rompió la dinámica de las publicaciones que usualmente comparte y escribió en sus historias: "Cuando eres tan insignificante y crees que puedes encontrar la influencia para decir mentiras sobre mí y mi esposo".

En esa misma línea, aseguró: "Nada es verdad".

Durante esa misma jornada, Steffi hizo una transmisión en vivo a través de TikTok donde una de sus seguidoras le preguntó sobre esta publicación; sin embargo, declinó referirse al tema y pidió que no le preguntaran sobre Dante o ella.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025