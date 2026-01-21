 “El más fuerte”: Leo Méndez enciende rumores de romance tras compartir nueva imagen - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Evacúan sectores de Florida por activación de varios focos y fuego descontrolado “Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente” Gobierno anunció resguardo militar para bomberos tras denuncia de disparos en Concepción ¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 11:16

“El más fuerte”: Leo Méndez enciende rumores de romance tras compartir nueva imagen

El hijo de DJ Méndez dio pistas sobre su nuevo romance con una foto que compartió en sus rede sociales abrazando a un hombre en la playa.

Publicado por CHV Noticias

Leo Méndez Jr. dejó atrás un año marcado por las complicaciones médicas y comenzó el 2026 con un nuevo romance

Así lo dejó en evidencia en sus redes sociales, donde compartió una imagen con quien sería su nueva pareja. 

El hijo de DJ Méndez dio pistas de su relación en sus historias de Instagram, donde apareció posando junto a un hombre en una playa de Suecia.

“El más fuerte que conozco”, escribió en la postal con el joven con quien aparece abrazado junto a un corazón azul. 

Leo Méndez Jr. también etiquetó al hombre en cuestión y se conoció que se llama Philip Dantoft, aunque no entregaron más detalles. 

El año pasado el influencer atravesó un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa, motivo que lo obligó a someterse a una operación al pulmón.

En medio de su proceso de recuperación fue afectado por una bacteria que llegó hacia el corazón y abarcó todo el pulmón operado, por lo que tuvo que ser nuevamente internado a mitad de año. 

Revisa la imagen de Leo Méndez Jr.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026