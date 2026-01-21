“El más fuerte”: Leo Méndez enciende rumores de romance tras compartir nueva imagen - Chilevisión

El hijo de DJ Méndez dio pistas sobre su nuevo romance con una foto que compartió en sus rede sociales abrazando a un hombre en la playa.
Leo Méndez Jr. dejó atrás un año marcado por las complicaciones médicas y comenzó el 2026 con un nuevo romance.
Así lo dejó en evidencia en sus redes sociales, donde compartió una imagen con quien sería su nueva pareja.
El hijo de DJ Méndez dio pistas de su relación en sus historias de Instagram, donde apareció posando junto a un hombre en una playa de Suecia.
“El más fuerte que conozco”, escribió en la postal con el joven con quien aparece abrazado junto a un corazón azul.
Leo Méndez Jr. también etiquetó al hombre en cuestión y se conoció que se llama Philip Dantoft, aunque no entregaron más detalles.
El año pasado el influencer atravesó un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa, motivo que lo obligó a someterse a una operación al pulmón.
En medio de su proceso de recuperación fue afectado por una bacteria que llegó hacia el corazón y abarcó todo el pulmón operado, por lo que tuvo que ser nuevamente internado a mitad de año.