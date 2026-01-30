Bono al Trabajo y Subsidio al Empleo: Cómo acceder a los dos aportes que se pagan hoy en Chile - Chilevisión

Si bien entre los dos beneficios hay diferencias, especialmente en requisitos y trámites para solicitarlos, ambas coinciden en la fecha de pago: hoy, viernes 30 de enero. Revisa acá más detalles.

El último día hábil de cada mes del año, el Estado de Chile lleva a cabo el pago de dos importantes aportes de dinero a sus beneficiarios: el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer.

Se trata de ayudas entregadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que tienen por objetivo aliviar la carga financiera de personas que cumplan con una serie de requisitos.

Si bien entre los dos aportes hay diferencias, especialmente en requisitos y trámite para solicitarlo, ambas coinciden en la fecha de pago: hoy, viernes 30 de enero.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Subsidio al Empleo Joven

Para acceder al Subsidio al Empleo Joven (SEJ) debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 25 años de edad.

Ser trabajador dependiente o independiente.

Tener cotizaciones al día.

Estar incorporada/a en el Registro Social de Hogares. En caso de no estar registrado/a, puedes hacerlo fácilmente haciendo clic acá.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el RSH.

Cuando cumplas 21 años de edad, debes contar con licencia de Educación Media.

Si cumples los requisitos y te interesa saber el monto y cómo completar el proceso, pincha la imagen de abajo o haz clic acá.

Bono al Trabajo de la Mujer

En cambio, si te interesa optar al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), las condiciones son estas:

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Tener entre 25 y 59 años (con 11 meses) de edad.

Pertencer al 40% más vulnerable de la población, según cifras del Registro Social de Hogares (RSH).

Junto con lo anterior, para recibir el pago, debes cumplir con alguno de estos dos criterios:

Por el pago anual, percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Por el pago mensual, debes tener una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Si ves que tienes las condiciones, el siguiente paso es que conozcas el dinero que podrías recibir y el mecanismo para completar el trámite. Para hacerlo, pincha la imagen de abajo o haz clic acá.