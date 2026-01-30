Festival de Las Condes 2026: Mira acá la transmisión en vivo del evento - Chilevisión

Desde el Ana Torroja hasta Claudio Michaux. El Festival de las Condes regresa este viernes 30 y sábado 31 de enero para hacer vibrar al público.

Este viernes 30 y sábado 31 de enero se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Las Condes, el cual será transmitido por las pantallas de Chilevisión.

El evento contará con artistas de renombre y una gama de humoristas que tendrán la misión de hacer vibrar al público presente en el Parque Padre Hurtado y también desde sus casas.

¿Dónde se podrá ver el Festival de Las Condes?

Durante el viernes 30 de enero, el público podrá disfrutar de José Luis Rodríguez "El Puma" y Joe Vasconcellos en el aspecto musical, mientras que las risas estarán a cargo de Claudio Michaux.

Por otro lado, el sábado 31, Ana Torroja abrirá la jornada, seguida por el humor de Luis Slimming, para finalizar con la presentación de Luis Jara.

Finalmente, podrás ver el Festival de Las Condes 2026 este viernes 30 y sábado 31 después de CHV Noticias a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y también a través de la app MiCHV.

