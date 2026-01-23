Claudio Michaux: El factor clave entre la unión de la televisión y el internet - Chilevisión

El streamer y humorista chileno comparte su emoción al ser uno de los participantes confirmados para el nuevo Club de la Comedia, programa que regresará este 2026 a las pantallas de Chilevisión.

Desde sus inicios haciendo reacts de Gran Hermano y ahora Fiebre de Baile, hasta su llegada con una sección propia a la televisión estelar, Claudio Michaux conversó en exclusiva con CHV Noticias Digital, donde analiza el presente del humor chileno, la irrupción de los "reacts", revela su top 3 de humoristas del Club original y adelanta detalles sobre su futuro en escenarios masivos.

- ¿Cómo crees que se va a tomar el público el regreso del Club de la Comedia? ¿Hay novedades que se pueden adelantar?

“La gente puede esperar algunos rostros en concreto, algunas secciones y demás. Creo que al ver el programa final efectivamente se van a sorprender porque nos trae lo bacán de lo clásico del Club de la Comedia, con este ingrediente nuevo y más contemporáneo. Va a tener mucho del programa, van a existir personajes, van a haber sketch también y por supuesto que stand up, porque es el Club de la Comedia, entre otras cosas”.

- ¿Cuál sketch del Club de la comedia te hubiese gustado hacer?

“Me encantaban los sketch de Jesús, que eran los que más causaron problemas en el Club de la Comedia anterior, pero creo que ahora el país ya está listo, tienen más desarrollado el concepto de humor”.

Michaux confiesa haber visto el programa de comedia original cuando era más joven y comparte su top 3 de humoristas “¡Qué difícil elegir tres! Pero ya, me quedo con Pedro Ruminot, Natalia Valdebenito y Chiqui Aguayo”.

- Iniciaste en 2023 haciendo reacts en el canal y ahora estás a punto de tener tu propia sección en un programa ¿Cómo te hace sentir eso?

“Está loco el proceso, creo que me hace sentir orgulloso del trabajo que hemos hecho con el equipo digital. Es un trabajo en conjunto que se ha hecho para lograr esta multiplataforma y que se generen nuevas oportunidades”.

Claudio es uno de los precursores del react, fue de los primeros en llegar a las pantallas de televisión, su evolución representa esa nueva generación que une lo nuevo de lo digital con los medios tradicionales.

- ¿Cómo ves la escena de los reaccionadores o streamers chilenos actualmente en comparación a cuando empezaste en Gran Hermano?

“Completamente innecesario (ríe) No, creo que es bacán. Me atrevería a decir que es un nuevo rol en las comunicaciones. Me parece que se generó una nueva faceta necesaria para la gente.

Antes nadie necesitaba los reacts, alguien que acompañara programas de tele en vivo como tal no existía. Se empezó a volver un complemento que ya parece que un programa debe tener. Hay un público digital nuevo que no conecta mucho con la tele clásica, pero sí conecta a través de las señales digitales, creo que esta conexión es algo que hacía falta, es como el puente final entre la tele y el internet”.

- ¿Cómo crees que el "nuevo Club" podría modificar el rol de la comedia en Chile?

“Yo creo que el Club de la Comedia de ahora va a generar una nueva plataforma para los comediantes, donde me incluyo también, obviamente porque no soy de la generación original del programa. Creo que eso siempre es bueno porque se abren más espacios para que nueva gente quiera intentar hacer comedia”

El desafío: Festival de Las Condes

Claudio se ha presentado en dos oportunidades en el Festival de Olmué. Con su show pudo conquistar completamente al público. Este martes en su debut en el Festival de Las Condes, el humorista tiene altas expectativas y se siente confiado de su rutina.

- ¿Qué se siente volver a un escenario masivo tras tu exitoso paso por Olmué?

“Me pone contento, me gusta cuando la rutina puede llegar a un público masivo y pueda verlo abiertamente. Siento que es un bonito cierre, los chistes están buenos. Me gustan estas instancias de festivales porque uno va a hacer el show para que la gente lo disfrute, no es como todo el año que la gente nos va a ver a nosotros, sino que ahora nosotros vamos a hacer un servicio para esta fiesta en el Festival de Las Condes”.

- ¿Crees que hay más expectativa ahora a diferencia de Olmué?



“¿Sabes qué? Yo creo que no, y eso me tiene tranquilo. Hemos revisado la rutina cien veces y la hemos probado cien veces también. El año pasado en Olmué había mucha expectativa, como mucho ´¡Uy, él solo reaccionará! ¿Sabrá contar chistes?´, había un poquito más de nebulosa al respecto. En cambio, ahora siento que voy como un comediante, no voy a demostrar algo, sino que voy a hacer mi trabajo, que es hacerlos reír con mis chistes”.

Festival de Viña: ¿La piedra angular de los humoristas?

En medio de la charla, el comediante deja entrever esa chispa que todo artista lleva dentro: el deseo de pisar el escenario más emblemático para el humor chileno.

- Has mencionado anteriormente tus ganas de llegar al Festival de Viña ¿Sigue en pie ese deseo por pisar el escenario?

“Siento que es un clásico del humor en Chile, aunque si soy honesto, no lo veo como algo que cambia tu vida en muchos grados, eso lo hace tu trabajo constante, porque me ha ido bien sin el festival, objetivamente hablando. Sí, quiero ir, porque es una instancia muy buena, es lo que sueñan la mayoría de los comediantes. Yo soy una persona que vio desde siempre el festival cuando chico, con sus papás, o lo veo todos los años. Veo a todos los comediantes todos los años también, entonces, obviamente es un lugar al que me gustaría llegar. No estoy apurado con el tema, pero sí me gustaría, eventualmente”.

- ¿Has fantaseado con cómo sería tu rutina en Viña?

“Ahora que estábamos preparando la rutina para Las Condes había muchas cosas que nosotros decíamos ¿las contamos acá o las guardamos para un eventual Viña? Son chistes cortos, no material de media hora. Finalmente depende del público que vaya ese día”.