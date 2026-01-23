Le dicen “La Mami”: Quién es la carabinera detenida en servicio por millonario robo a Brinks - Chilevisión

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

Como "La Mami" o "La Jefa" fue identificada la mujer que la noche del jueves fue detenida por su presunta participación en el millonario robo a una sucural Brink, ocurrida a mediados de agosto de 2024 en Rancagua.

Si bien su verdadera identidad todavía no ha sido revelada, se ha conocido que tiene 47 años y que hasta el momento de su captura era funcionaria activa de la institución.

De hecho, la ahora exuniformada llevaba casi tres décadas desempeñando funciones como policía, y que hasta esta semana tenía el grado de sargento segundo.

Mientras se desarrolla la audiencia de formalización, lo que se sabe hasta ahora es que ella sería la líder de la banda que cometió el ilícito, y que también habría sido quien entregaba los "permisos" a los otros uniformados involucrados.

De hecho, información preliminar indicaría que uno de los integrantes de la organización delictual la habría delatado ante la policía, entregando pruebas que la incriminarían directamente en el robo.

Carabinero la desvinculó de la institución tras detención

Vale recordar que Carabineros publicó un comunicado donde se detalla que la mujer fue desvinculada debido a "faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores" en Rancagua.

"Carabineros reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes", agregaron.

Según la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la aprehensión se produjo luego de extensas diligencias que forman parte de una investigación en curso.

Respecto a los detalles del caso, Leitao aclaró que “no se pueden dar detalles de aquella, y los detalles de la detención y los elementos que la configuran se entregarán en el control de detención que se va a realizar el día de mañana”.