¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas - Chilevisión

En medio de los incendios que afectan al sur de Chile, surgió la duda sobre qué ocurre con el dinero quemado. El Banco Central cuenta con un servicio gratuito que permite analizar billetes y monedas siniestradas y, si se comprueba su autenticidad, reembolsar el monto recuperable.

Los incendios forestales que han golpeado a distintas zonas del sur de Chile no solo han dejado viviendas y enseres destruidos, sino también una duda recurrente entre las personas afectadas: ¿se pierde definitivamente el dinero que se quema en un incendio?

La respuesta es no necesariamente. Así lo explicó recientemente la influencer de contenido financiero, Romina Capetillo, en un video difundido en redes sociales, donde abordó el tema a propósito de un registro compartido por el creador de contenido Otakin, en el que se analizaba el caso de una víctima de incendios que había perdido dinero en efectivo.

El servicio del Banco Central para billetes y monedas quemadas

El Banco Central de Chile confirmó que cuenta con un servicio gratuito de análisis de billetes y monedas dañadas, ya sea por incendios u otros eventos accidentales. Si tras el peritaje se logra comprobar la autenticidad del dinero, se paga el monto que sea posible validar.

Desde la institución recalcaron que este procedimiento busca facilitar la recuperación de efectivo en contextos de emergencia, como los incendios ocurridos recientemente en distintas localidades del país.

Recomendaciones clave para manipular dinero quemado

Para aumentar las posibilidades de recuperación, el Banco Central entregó una serie de recomendaciones importantes:

Manipular los billetes con extrema cautela y guardarlos en una bolsa plástica identificada con nombre y monto aproximado.

No escribir ni poner objetos pesados sobre los billetes dañados.

Si el dinero está dentro de un contenedor (caja metálica, plástica u otro), no extraerlo , ya que eso podría provocar mayor deterioro.

Separar las monedas de los billetes y entregarlas en bolsas distintas.

No intentar reparar, contar ni limpiar los billetes o monedas.

Si los billetes están entre escombros, retirarlos con pala , evitando dañarlos aún más.

Idealmente, los billetes deben encontrarse secos antes de su entrega.

Estas medidas son fundamentales para facilitar el análisis técnico y permitir el pago del efectivo recuperable.

¿Dónde se entregan los billetes quemados?

En la Región Metropolitana, las personas deben acudir directamente al Banco Central de Chile, ubicado en Agustinas 1180, Santiago. Allí se debe completar un formulario (web o físico) y presentar una fotocopia de la cédula de identidad.

En regiones, el trámite se realiza a través de sucursales bancarias autorizadas, distribuidas en distintas ciudades del país.





Sucursales bancarias autorizadas en Concepción para entregar dinero quemado

De acuerdo con la información entregada por el sitio de Banco Central de Chile, en la ciudad de Concepción las personas pueden entregar billetes y monedas dañadas por incendios en las siguientes sucursales bancarias autorizadas para su análisis y eventual reposición:

BancoEstado

Bernardo O’Higgins N° 486

BCI

Bernardo O’Higgins N° 399

Banco de Chile

Bernardo O’Higgins N° 598

Banco Itaú Chile

Bernardo O’Higgins N° 612

Banco Scotiabank

Barros Arana N° 345

Toda la información detallada, junto con el listado actualizado de sucursales habilitadas, está disponible en el sitio oficial: billetesymonedas.cl.